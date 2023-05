Selenskyj von italienischem Staatspräsidenten Mattarella empfangen

Selenskyj traf am Samstag in Rom ein, um dort Staatspräsident Mattarella und Regierungschefin Meloni zu treffen. Womöglich wird er um weitere Unterstützung bitten.

Wolodymyr Selenskyj ist bei seinem Besuch in Italien von Staatspräsident Sergio Mattarella empfangen worden. Der ukrainische Präsident fuhr am Samstag kurz nach 12 Uhr am Quirinalspalast in Rom vor, wo ihn Mattarella im Innenhof begrüßte.

Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, rechts, verlässt sein Hotel auf dem Weg zu einem Treffen mit dem italienischen Präsidenten Mattarella. Riccardo De Luca/AP

Nachdem die Hymnen der zwei Staaten gespielt worden waren, gingen die Politiker in das Gebäude für ein privates Gespräch. Mattarella hatte sich stets solidarisch gezeigt mit der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer. Es wird erwartet, dass Selenskyj Italien um weitere Unterstützung bitten wird. Nach dem Termin bei Mattarella folgen Treffen mit Regierungschefin Giorgia Meloni und mit Papst Franziskus.