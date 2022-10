Deutsche Republik Russlands? Separatisten-Vize will Europa annektieren

In einem bizarren Video hat der stellvertretende Verwaltungschef im völkerrechtswidrig annektierten Gebiet Cherson in der Ukraine erklärt, die Grenzen Russlands bis nach Westeuropa erweitern zu wollen. „Wir werden leben, wie einst in der Sowjetunion“, sagt Separatisten-Vize Kirill Stremousow in dem kurzen Clip. „Doch dieses Mal wird unser Territorium vom Atlantik bis zum Pazifik reichen.“ Wann genau und in welchem Kontext die Aufnahmen gemacht wurden, blieb zunächst unklar.

Auch Frankreich und „vielleicht einige Regionen Deutschlands“ seien dazu eingeladen, sich freiwillig unter die Herrschaft des Kremls zu stellen. „Wir könnten es die Französische Republik der russischen Föderation nennen“, erklärt Stremousow weiter. Anton Gerashchenko, ehemaliger Innenminister der Ukraine, hatte das Video am Mittwoch bei Twitter geteilt.

So-called "head" of Kherson region Kirill Stremousov offers France and Germany to hold referenda and join Russia. pic.twitter.com/0EQNKfVRtv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 19, 2022

EU verhängte Sanktionen gegen Stremousow

Um den Beitritt der europäischen Staaten zu Russland zu erleichtern, will der 45-Jährige ähnliche Referenden abhalten, wie sie zuletzt in den besetzten ukrainischen Gebieten Cherson, Luhansk, Donezk und Saporischschja durchgeführt wurden. Knapp drei Wochen nach den Scheinreferenden hatte der russische Präsident Wladimir Putin diese zu russischem Staatsgebiet erklärt. Am Mittwoch rief der Kreml-Chef zudem das Kriegsrecht in den umkämpften Gebieten aus.

Chersons Vize-Verwaltungschef scheint sich indes sicher zu sein, dass in Europa eine andere Lösung gefunden werden könnte – und wirbt sogar mit einer Rohstoffprämie. „Wir sind bereit, soziale Rechte für alle zu wahren und die notwendige Menge an Gas und Kraftstoff bereitzustellen“, so Stremousow. Die Forscher der Menschenrechtsorganisation Freedom House ordnen Russland in ihrem aktuellen Bericht derweil als „nicht frei“ ein und bemängeln unter anderem die Unterdrückung von Presse- und Meinungsfreiheit, Wahlbetrug und die massive Diskriminierung der LGBT-Community.

Stremousow selbst ist gebürtiger Ukrainer und wuchs in der Oblast Donezk an der Grenze zu Russland auf. Seit der Annexion der Krim 2014 machte er sich als Lokalpolitiker für eine Übernahme ostukrainischer Gebiete durch Moskau stark, nach der russischen Invasion kämpfte er auf der Seite der prorussischen Separatisten. Anfang Juni wurde der Vize-Verwaltungschef von Cherson wegen der „Untergrabung (...) der territorialen Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine“ auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gesetzt.