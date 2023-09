In der Ukraine sind mehrere humanitäre Helfer durch einen Beschuss nahe der umkämpften Stadt Bachmut getötet und verletzt worden. „Ein Fahrzeug ist von einem Geschoss getroffen worden, in dem eine spanische Bürgerin unterwegs war, die dort für eine Nichtregierungsorganisation (NGO) arbeitete und humanitäre Hilfe in der Ukraine leistete. Wir haben eine mündliche Bestätigung, dass sie getötet wurde“, sagte Spaniens Außenminister José Manuel Albares am Sonntag am Rande des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi.

Die spanische Zeitung El Mundo berichtete, bei der getöteten Spanierin handele es sich um die 32-jährige Emma Igual, Leiterin der NGO Road to Relief. In dem von der russischen Armee am Samstagmorgen beschossenen Fahrzeug sei auch ein Kanadier getötet sowie ein Deutscher und ein Schwede schwer verletzt worden, schrieb die Zeitung weiter. „Der Fall eines verletzten deutschen Staatsangehörigen ist uns bekannt“, hieß es am Sonntag in Berlin aus dem Auswärtigen Amt.

A vehicle with four international volunteers from Road to Relief NGO was traveling to assess the needs of civilian population from Sloviansk to Bakhmut. It came under Russian attack, which killed Emma Igual from Spain and Anthony Ignat from Canada.



Two more volunteers, Ruben… pic.twitter.com/nigTBQ1Ll5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 10, 2023

Die Verletzten hätten Schrapnellverletzungen und Verbrennungen erlitten und würden in Krankenhäusern behandelt. Die Gruppe humanitärer Helfer sei auf dem Weg in die Region um die heftig umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine gewesen, um sich um Zivilisten zu kümmern.