Sprengsatz in Telefon: Anschlag auf ranghohen Beamten in besetzter Ostukraine

Im besetzten Osten der Ukraine ist russischen Angaben zufolge eine Frau wegen eines Anschlags auf einen ranghohen Beamten festgenommen worden. Es habe eine Festnahme „wegen des versuchten Mords am ehemaligen Vorsitzenden des Zollkomitees der Volksrepublik Luhansk“ gegeben, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Dienstag in Bezug auf die von Russland besetzte Region im Osten der Ukraine.

„Der Mann und sein Sohn erlitten mehrere Verletzungen und befinden sich derzeit in einer medizinischen Einrichtung“, teilte das für schwere Verbrechen zuständige Ermittlungskomitee weiter mit. Demnach schwebten beide aber nicht in Lebensgefahr.

Sprengsatz explodiert in Haus - Opfer auf Intensivstation

Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass und ukrainischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem ins Visier Genommenen um den vom Westen sanktionierten Beamten Juri Afanassiewski. Moskau teilte mit, die festgenommene Frau habe in Luhansk gewohnt und dem Mann am Sonntag „ein Telefon mit einem Sprengsatz“ übergeben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ukrainische Medien berichteten unter Berufung auf eine Quelle im ukrainischen Geheimdienst SBU, Afanassiewski sei „Opfer einer Explosion in seinem eigenen Haus“ geworden. Er befinde sich in ernstem Zustand auf der Intensivstation.

Luhansk wird seit 2014 teilweise von von Russland unterstützten Separatisten kontrolliert. Es ist eine von vier Regionen, die Moskau im vergangenen Jahr für annektiert erklärt hatte. In den von Russland kontrollierten Regionen in der Ukraine gibt es immer wieder Sabotageakte, die Moskau manchmal direkt Kiew zuschreibt.