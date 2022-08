Seit fast sechs Monaten tobt der Angriffskrieg in der Ukraine und insbesondere im Süden des Landes gehört die Furcht vor russischem Artilleriebeschuss noch immer zum Alltag. Anderorts wurde das schrille Heulen der Sirenen nun jedoch durch das Wummern von Technobeats ersetzt. Mit Schaufeln, Besen und Plattentellern wagt sich eine junge Initiative in der fast völlig zerstörten Stadt Tschernihiw an den Wiederaufbau.

„Clean-Up Raves“ nennen die Ukrainer die Veranstaltungen, bei denen nicht nur das Beseitigen von Trümmern, sondern auch das ausgelassene Tanzen zu Livemusik auf dem Programm steht. Mit den Aufräumpartys wolle man „das Leben an die Orte zurückbringen, an denen man versucht hat, es zu zerstören“, heißt es in einem Instagram-Post der Hilfsinitiative „Repair Together“.

„Wir haben die Fähigkeiten, die richtige Musik und den Willen“

Direkt zu Beginn des Kriegs war die militärisch wichtige Stadt im Norden der Ukraine unter heftigen Beschuss geraten, wobei ein Großteil der zivilen Infrastruktur zerstört wurde. Lange gab es weder Strom noch Wasser in Tschernihiw. Von dort aus plane „Repair Together“ nun mit einem festen Team – sowie der Hilfe zahlreicher aus dem In- und Ausland angereister Freiwilliger – den Wiederaufbau Tschernihiws und gleichermaßen zerstörter umliegender Dörfer.

„Wir glauben, dass junge Menschen in der Lage sind, sich gemeinsam gegen jegliche Ungerechtigkeit in der Welt zu wehren“, verkündete die Initiative, die zur weiteren Finanzierung des Projekts einen Spendenaufruf startete. „Wir haben das Know-how, die Fähigkeiten, die richtige Musik und vor allem den Willen.“