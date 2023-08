Bei einem Besuch in Dänemark am Wochenende wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gefragt, ob Kiew im Gegenzug für eine künftige Nato-Mitgliedschaft Gebiete an Russland abtreten würde. „Wir sind bereit, Belgorod gegen unsere Mitgliedschaft in der Nato einzutauschen“, antwortete Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.



Der ukrainische Staatschef bezog sich dabei auf die russische Stadt nahe der Grenze zur Ukraine, die in den letzten Monaten wiederholt angegriffen wurde. Anfang Juni waren bewaffnete Milizen von der Ukraine aus in die Region Belgorod vorgedrungen und hatten sich Gefechte mit der russischen Armee geliefert. Die Angreifer bezeichneten sich als pro-ukrainische aber russische Kämpfer.

💬"We are ready to exchange Belgorod (Russia) for Ukraine's membership in #NATO," Volodymyr #Zelensky, answering the question of whether the exchange of Ukraine's territories for an invitation to the alliance is being considered.



📹: Suspilne pic.twitter.com/BH4haEBNm5 — KyivPost (@KyivPost) August 20, 2023

Vorschlag von Nato-Stabschef: Ukraine soll Gebiete abgeben

Die Frage bezog sich auf einen umstrittenen Vorschlag, den der Stabschef des Nato-Generalsekretärs, Stian Jennsen, in der vergangenen Woche gemacht hatte. Demnach müsse die Ukraine möglicherweise Gebiete an Russland abgeben, um in das Verteidigungsbündnis aufgenommen zu werden. Der Vorschlag hatte in Kiew Empörung ausgelöst. Die Ukraine hat wiederholt Vorschläge zurückgewiesen, dass das Land im Gegenzug für ein Friedensabkommen mit Russland besetzte Gebiete abtreten könnte. Ministerpräsidentin Frederiksen wies selbst darauf hin, dass es der Ukraine obliegt, zu entscheiden, ob und wann Verhandlungen darüber stattfinden sollen.

Am Sonntag sagten die Niederlande und Dänemark dem ukrainischen Präsidenten die Lieferung von Kampfjets aus US-Produktion zu. Mette Frederiksen erklärte, ihr Land werde der Ukraine „19 F-16-Kampfjets schenken“. Die Niederlande stellen nach Angaben Selenskyjs 42 Kampfjets bereit. Selenskyj nannte die dänische F-16-Lieferung auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Frederiksen eine „sehr starke Unterstützung“ für sein Land. Der „Schutzschild für den ukrainischen Himmel“ werde immer stärker. Die Ausbildung ukrainischer Piloten und Ingenieure in Dänemark habe bereits begonnen. (mit AFP)