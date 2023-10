Ukraine meldet Abschuss von 25 russischen Drohnen – Zehnjähriger tot

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht mehr als zwei Dutzend russische Angriffsdrohnen abgeschossen. In den Regionen Odessa, Mykolajiw, Charkiw, Dnipro, Tscherkassy und Schytomyr habe die Luftabwehr 25 Drohnen vom Typ Schahed aus iranischer Produktion zerstört, erklärte die ukrainische Armee am Freitag im Onlinedienst Telegram. Insgesamt habe Russland 33 Drohnen auf ukrainische Gebiete abgefeuert.

Bei einem der russischen Angriffe auf Wohnhäuser in der östlichen Region Charkiw wurde nach ukrainischen Behördenangaben ein zehnjähriger Junge getötet. Mindestens 16 Menschen wurden demnach verletzt. „Ein weiterer gezielter Angriff Russlands auf Zivilisten. Die Leiche eines zehnjährigen Kindes wurde unter den Trümmern gefunden“, erklärte Innenminister Ihor Klymenko.

Ukraine-Krieg: Drohnenangriffe Russlands in jeder Nacht

Der Gouverneur der südlichen Region Odessa, Oleg Kiper, erklärte auf Telegram, Drohnen hätten die Hafeninfrastruktur im Bezirk Ismajil an der Donau nahe der rumänischen Grenze angegriffen. Drei bei diesem Angriff eingesetzte Drohnen seien zerstört worden, schrieb Kiper. Verletzte gab es ihm zufolge nicht, allerdings sei ein Getreidelager beschädigt worden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Moskau greift fast jede Nacht verschiedene Landesteile der Ukraine mit Drohnen und Raketen an. Insbesondere auf die für die Ausfuhr von Getreide wichtigen Häfen in der Südukraine hat Russland seine Angriffe verstärkt. Russland hatte sich im Juli aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine zurückgezogen, das der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte.