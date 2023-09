Ukraine-Krieg: USA schnüren erneut milliardenschweres Hilfspaket

Die Unterstützung der USA für die Ukraine hält weiter an. Bei seinem Besuch in der Ukraine hat US-Außenminister Antony Blinken weitere US-Hilfe für Kiew in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar (930 Millionen Euro) angekündigt. 665,5 Millionen davon seien Hilfe für das Militär und den Schutz der Zivilbevölkerung, sagte Blinken am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew. Er traf sich dann auch zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Die zusätzliche Unterstützung werde der ukrainischen Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte helfen, weiter „an Fahrt zu gewinnen“, sagte Blinken. Er war am Mittwoch zu seinem vierten Besuch in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 eingetroffen.

Russischer Angriffskrieg: USA will Munition mit Uran an Ukraine liefern

Am selben Tag hatte das Verteidigungsministerium in Washington bereits die Lieferung von panzerbrechender Uranmunition an die Ukraine angekündigt. Dabei handelt es sich um Munition vom Kaliber 120 Millimeter mit abgereichertem Uran für die im Januar zugesagten US-Kampfpanzer vom Typ Abrams.

Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Nach Angaben des Pentagons haben die USA seit dem Kriegsbeginn Ende Februar 2022 militärische Hilfe im Umfang von mehr als 43 Milliarden US-Dollar (rund 40 Milliarden Euro) für Kiew bereitgestellt oder zugesagt.