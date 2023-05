Klitschko meldet „Großangriff“ auf Kiew

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtet von massiven russischen Drohnenangriffen in der Nacht. Ein Zivilist sei getötet worden. Die Bevölkerung solle in den Schutzräumen bleiben.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Sonntag erneut Ziel „massiver“ Drohnenangriffe geworden. Durch herabstürzende Trümmerteile sei ein Zivilist getötet worden, teilte der Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag mit. Im Bezirk Solomjanskyj seien in der Nähe einer Tankstelle Trümmerteile einer Drohne herabgestürzt, erklärte Klitschko im Messengerdienst Telegram. Eine 35-jährige Frau sei mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, ein 41-jähriger Mann sei tot.

Kurz zuvor erklärte er, dass die Luftabwehr der Hauptstadt „mehr als 20 Drohnen“ abgeschossen habe, die Kurs auf die Hauptstadt genommen hätten. Der Bürgermeister schrieb auf Telegram: „Bleiben Sie in Ihren Unterkünften. Großangriff!“ Er warnte vor einer weiteren Welle von Drohnenangriffen, „die gleichzeitig aus mehreren Richtungen kommen“. Klitschko zufolge brach zudem in einem Unternehmen im Bezirk Holosiiwskyj ein Feuer aus.

Aftermath of the drone debris crash in Kyiv's Pecherskyi district



📹https://t.co/kmJtbwqItI pic.twitter.com/Dq85udALP9 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 27, 2023

Klitschko hatte kurz nach 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) erste Explosionen gemeldet, die andauern würden.

Die ukrainische Hauptstadt wird seit Mai regelmäßig von Russland angegriffen. Der Chef der Militär- und Zivilverwaltung, Serhij Popko, hatte die Zahl der nächtlichen Angriffe am Freitag mit 13 seit Monatsbeginn angegeben.