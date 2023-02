Im Osten der Ukraine kämpft die Söldner-Gruppe Wagner weiter für Russland und erleidet dabei schwere Verluste. Soldaten senden Hilferuf an das Verteidigungsministerium.

Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe sendet Hilferuf per Video an Russland

Wagner-Söldner und reguläre russische Truppen sind nach Einschätzung britischer Militärexperten in den vergangenen Tagen auf die ostukrainischen Städte Bachmut und Wuhledar vorgerückt - erlitten dabei aber teils hohe Verluste.

Wagner-Söldner und reguläre russische Truppen sind nach Einschätzung britischer Militärexperten in den vergangenen Tagen auf die ostukrainischen Städte Bachmut und Wuhledar vorgerückt - erlitten dabei aber teils hohe Verluste. AP/Libkos

Die berüchtigte Söldnergruppe Wagner hat im Krieg gegen die Ukraine das russische Verteidigungsministerium um mehr Munition gebeten. In einem Videoclip, über den das Portal Newsweek berichtet, sind vier Männer mit verdeckten Gesichtern zu sehen. Sie stehen vor einem Panzer, drei umklammern ihre Waffen.

Die Wagner-Gruppe, die größtenteils aus rekrutierten russischen Häftlingen besteht, führt seit Juli eine Offensive an der Seite russischer Truppen in der Stadt Bachmut in der Region Donezk. Zuletzt war immer wieder von schweren Verlusten bei der Wagner-Gruppe die Rede.

Wagner-Gruppe: Wir brauchen die Munition aus den Lagerbeständen

„Wir sind eine Artillerieeinheit von Wagner PMC. Jeden Tag führen wir schwierige Kampfaufgaben durch und decken Angriffsgruppen ab“, sagte einer der Männer in dem Videoappell. „Im Moment sind wir komplett von der Munitionsversorgung abgeschnitten.“

Und weiter: „Wir haben einen akuten Mangel an 152 mm D-1 Munition für Haubitzen, auch 100 mm hochexplosiv für MT12 Panzerabwehrkanone, auch für T-72 Panzer, 125 mm hochexplosiv, auch für 120mm Mörser 2B11.“

Der Mann, der in die Kamera schaute, sagte, er und seine Wagner-Kameraden „appellieren an unsere Kollegen und Freunde aus dem Verteidigungsministerium“.

Wagner-Gruppe: „Wir werden die Arbeit für Sie erledigen“

„Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Munition irgendwo in den Lagerbeständen befindet, und wir brauchen sie akut. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns helfen und uns diese Munition zur Verfügung stellen.“

Er fügte hinzu: „Eine große Anzahl von Menschen wird überleben, um weiterhin an den Feindseligkeiten teilzunehmen. Und das wird sich auf den gesamten Verlauf des Krieges auswirken. Wir werden die Arbeit für Sie erledigen – helfen Sie uns mit Munition.“

Empfehlungen aus dem Ticketshop: