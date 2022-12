London: Wagner-Söldnergruppe benutzt Rekruten als „Kanonenfutter“ Dem britischen Geheimdienst zufolge sollen Rekruten erfahrenen Kommandanten den Weg zum Vormarsch freimachen. Die Gruppe wendet brutalen Taktiken an. dpa

Ukrainische Soldaten feuern in Bachmut eine Pion Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. Die Wagner-Söldnergruppe spielt London zufolge bei den Kämpfen um die Stadt weiter eine zentrale Rolle. AP/Libkos

London -Die russische Söldnergruppe Wagner nutzt in der Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste Rekruten als Kanonenfutter. Manche rekrutierte Soldaten erhielten ein Smartphone oder Tablet, das ihnen mithilfe von Satellitenbildern ihre vorgegebene Angriffsroute und ihr Ziel zeige, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit. Für diesen Vormarsch erhielten sie Feuerschutz, aber selten gepanzerte Fahrzeuge.