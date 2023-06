Ukraine-Krieg: Wieder Luftangriffe auf Kiew in der Nacht zu Freitag

Die ukrainischen Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut Ziel von Luftangriffen geworden. Behörden melden zwei verschiedene Anschlagswellen auf die Hauptstadt. „Es gibt Explosionen in der Stadt. Die Luftabwehr funktioniert“, teilt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko nach Angabe von Nachrichtenagenturen mit.

Minuten später fügt er hinzu: „Weitere Explosionen in der Stadt“. Zuvor wurden offiziellen Internetseiten zufolge in der gesamten Ukraine wegen russischer Raketenangriffe Fliegeralarm ausgelöst.

Russland wehrt ukrainische Drohnen ab

Russland wiederum meldet Angriffe auf die Grenzregion: Nahe der russischen Stadt Kursk nahe der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben der Regionalregierung mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Ein Luftabwehrsystem habe die Flugkörper nahe der Stadt abgeschossen, erklärte Regionalgouverneur Roman Starowoit in der Nacht zum Freitag im Onlinedienst Twitter. Er rief die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren: „Die Stadt steht unter dem verlässlichen Schutz unserer Armee“, schrieb der Gouverneur.

Die russische Grenzregion Kursk wird seit Beginn des Ukraine-Konflikts immer wieder von der ukrainischen Armee beschossen.

Am Donnerstag hatte die russische Armee erklärt, sie habe eine versuchte „Invasion“ ukrainischer Einheiten in der südlich von Kursk gelegenen Region Belgorod zurückgeschlagen. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge hatten von Panzern begleitete motorisierte Infanteriekompanien versucht, von der Ukraine aus in die Region Belgorod „einzudringen“. Der Angriff sei unter Einsatz von Kampfjets und Artillerie gestoppt worden.

Die Region Belgorod ist seit längerem das Ziel von Angriffen von der Ukraine aus und wurde in den vergangenen Tagen verstärkt attackiert. In der vergangenen Woche waren bewaffnete Milizen von der Ukraine aus in die Region vorgedrungen und hatten Angriffe gestartet. Zu der Aktion hatte sich neben dem „Russischen Freiwilligenkorps“ die von einem Russen gegründete Miliz „Freiheit Russlands“ bekannt.