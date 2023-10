Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober droht der Ukraine-Krieg in den Hintergrund zu treten. „Unser Krieg ist eines der wichtigsten Themen für den Westen, aber nur eines davon“, sagten gegenüber der Ukrajinska Prawda Mitglieder des diplomatischen Teams um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Die Verliebtheitsphase in der Beziehung ist vorbei. Jetzt müssen wir den Empfehlungen unserer Partner mehr Beachtung schenken und sie berücksichtigen, um Hilfe zu erhalten“, gab ein hochrangiger Berater für internationale Angelegenheiten zu. Eine solche Empfehlung wäre die Liste mit „vorrangigen Reformen“, die die USA der Ukraine Ende September vorlegten. Der Schwerpunkt der Liste liegt auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption im Lande.

TIME: Selenskyj ist erschöpft und frustriert

In einem Artikel des Nachrichtenmagazins TIME wird ebenfalls der Eindruck erweckt, dass sich die Stimmung in Kiew angesichts der Befürchtungen, dass sich der Krieg nach 20 Monaten in die Länge zieht, ändert. Der Bericht konzentriert sich auf Selenskyjs Reise in die Vereinigten Staaten im September, also vor dem Großangriff der Hamas auf Israel. Darin wird der ukrainische Präsident als erschöpft und frustriert beschrieben.

„Niemand glaubt so sehr an unseren Sieg wie ich. Niemand“, sagte Selenskyj der TIME in seinem Interview nach der Reise. Diesen Glauben bei den Verbündeten der Ukraine zu wecken, „erfordert unsere ganze Kraft, unsere Energie. Verstehen Sie das? Es braucht so viel von allem.“



„Die öffentliche Unterstützung für die Hilfe an die Ukraine ist in den USA seit Monaten rückläufig, und Selenskyjs Besuch hat nichts dazu beigetragen, sie wiederzubeleben“, schreibt das Nachrichtenmagazin. Der TIME-Reporter begleitete den ukrainischen Präsidenten zurück nach Kiew und fragte sein Umfeld, wie sich der Präsident nach seiner Reise fühle, um eine deutliche Antwort zu erhalten: „Verärgert“.

EU will weiter helfen – doch es gibt Widerstand in den eigenen Reihen

Am vergangenen Freitag haben die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder der Ukraine vor dem zweiten Kriegswinter anhaltende Waffen- und Munitionslieferungen zugesichert. Zudem versprachen sie die Lieferung zusätzlicher Stromgeneratoren und mobiler Heizstationen sowie stärkere Anstrengungen zur Zwangsbeteiligung Russlands an der Beseitigung von Kriegsschäden.



Die Europäische Union werde der Ukraine und ihrer Bevölkerung so lange wie nötig entschiedene finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe leisten, hieß es in der Erklärung der Staats- und Regierungschefs.



Überschattet wurde die Veröffentlichung der Erklärung allerdings von Vetodrohungen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Er stellte sich beim EU-Gipfel erneut gegen den Vorschlag für ein 50 Milliarden Euro schweres Finanzhilfepaket für die Ukraine. Ebenfalls kritische Worte zu den Plänen für die geplanten neuen Ukraine-Hilfen kamen vom neuen slowakischen Regierungschef Robert Fico, der seine Unterstützung an Bedingungen knüpfte. (mit dpa)