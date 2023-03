Bei einem Raketenangriff auf Saporischschja sterben mehrere Menschen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt eine Reaktion an.

Selenskyj kündigt Vergeltung nach Angriff auf Saporischschja an

In Saporischschja soll in der Nacht ein fünfstöckiges Wohnhaus von einer russischen Rakete getroffen worden sein. Kateryna Klochko/AP

Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Saporischschja mit mindestens zwei Toten hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. „Auf den heutigen brutalen russischen Raketenangriff auf Saporischschja werden wir militärisch und rechtlich reagieren“, sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner allabendlichen Videoansprache. „Der Besatzer wird unweigerlich unsere Stärke spüren, die Kraft der Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.“

Bei dem russischen Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag war ein mehrstöckiges Wohngebäude in der südukrainischen Stadt von einer Rakete getroffen worden. Zwei Bewohner wurden getötet, acht Menschen wurden verletzt. Zehn Bewohner wurden am Donnerstagabend nach offiziellen Angaben noch vermisst.