Selenskyj sagt G20-Gipfel ab, wenn Putin auch kommt

Indonesiens Präsident Joko Widodo hat Russlands Präsident Putin zum G20-Gipfel eingeladen. Erscheint er, will Selenskyj nicht kommen. Auch Biden hat wenig Interesse.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach am G20-Gipfel in Indonesien im November teilnehmen, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin auch kommt.

Dem ukrainischen Nachrichtenportal unian.ua sagte Selenskyj: „Meine persönliche Position und die Ukraine war, dass, wenn der Führer der Russischen Föderation teilnehmen würde, die Ukraine nicht teilnehmen würde.“

Die Gruppe der G20 will sich am 15. und 16. November in Bali treffen. Indonesiens Präsident Joko Widodo hatte Russlands Präsident Putin zum Gipfel eingeladen. Dem Bericht zufolge ist auch US-Präsident Joe Biden irritiert über die Einladung. Er habe nicht die Absicht, sich mit Putin zu treffen, ließ er verlauten.