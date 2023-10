Bei einem russischen Raketenangriff in der Region Mykolajiw sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Das Geschoss habe am Mittwoch einen Gastronomiebetrieb in der Ortschaft Stepowe getroffen, teilten die ukrainischen Behörden mit. Durch die Rakete seien auch Wohngebäude und ein Landwirtschaftsbetrieb beschädigt worden.

Nach Angaben von Gouverneur Vitaly Kim war unter den Todesopfern eine Frau. Rettungskräfte hätten sie aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes geborgen. Er sprach außerdem von zwei Explosionen in der Region, die Untersuchungen hierzu dauerten an.

In der Nacht zu Mittwoch waren bei russischen Raketenangriffen in den südöstlichen Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk nach Behördenangaben sechs Menschen getötet worden. In der Region Saporischschja befindet sich das größte europäische Atomkraftwerk. Das rund 50 Kilometer von der Stadt Saporischschja entfernte Akw wird von russischen Truppen besetzt gehalten.