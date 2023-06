Zwei weitere Tote nach russischem Raketenangriff auf Kiew geborgen

Ein Wohnhaus in Kiew brennt während eines mutmaßlich russischen Angriffs. In der Ukraine ist in der Nacht zum Samstag im ganzen Land Luftalarm ausgelöst worden.

Ein Wohnhaus in Kiew brennt während eines mutmaßlich russischen Angriffs. In der Ukraine ist in der Nacht zum Samstag im ganzen Land Luftalarm ausgelöst worden. Anton Shtuka/AP

Die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew ist nach ukrainischen Angaben auf fünf gestiegen. In einem schwer beschädigten Hochhaus seien zwei weitere Leichen gefunden worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag mit. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte an. Am Samstag waren bereits drei Tote geborgen worden. Elf Bewohner erlitten Verletzungen. In der Nacht zu Samstag ist im gesamten Land Luftalarm ausgelöst worden. Russland führt seit 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

Den Angaben zufolge schlugen die Trümmer einer abgefangenen russischen Rakete in dem Haus ein. Der Angriff in der Nacht zum Samstag war eine der folgenschwersten russischen Attacken auf Kiew in jüngster Zeit. Nach Angaben der ukrainischen Seite hatten die russischen Streitkräfte nachts mit mehr als 50 Marschflugkörpern und drei Kampfdrohnen angegriffen. Davon seien 41 Marschflugkörper sowie alle drei Drohnen abgefangen worden.