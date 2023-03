Ukraine meldet: 50 Angriffe der russischen Armee abgewehrt

Die Schwerpunkte der Angriffe lagen nach Angaben des Generalstabs in Kiew rund um die Orte Limansk, Bachmut, Awdijiwka und Marijinsk.

Ukrainische Soldaten der 28. Brigade posieren für ein Foto in einem Graben an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. Libkos/AP