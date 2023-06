Ukraine meldet nächtliche Raketenangriffe auf mehrere Städte

In Russland eskaliert ein Streit zwischen der Militärführung und Wagner-Chef Prigoschin. In der Ukraine tobt der Krieg derweil weiter.

Trümmerteile schlugen in einem Hochhaus in Kiew ein und verursachten einen Brand.

Trümmerteile schlugen in einem Hochhaus in Kiew ein und verursachten einen Brand. Anton Shtuka/AP

In der Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Städte von russischen Raketen angegriffen worden. In Dnipro im Zentrum des Landes wurden bei den Angriffen in der Nacht zum Samstag laut Bürgermeister Boris Filatow mehrere Häuser vollständig zerstört. Demnach gab es mehrere „Opfer“.

In Kiew schoss die Luftabwehr laut Militärverwaltungschef Serhij Popko mehr als 20 russische Geschosse ab. Trümmerteile schlugen jedoch im Stadtteil Solomjanski ein, in einem 24-stöckigen Hochhaus brach ein Feuer aus. Mindestens zwei Menschen wurden demnach verletzt.

In Charkiw im Osten des Landes wurde nach Angaben von Regionalgouverneur Oleh Synjegubow eine Gasleitung getroffen, ein Feuer brach aus. Verletzt wurde nach seinen Angaben niemand. Allerdings spitzt sich wohl auch in Russland die Lage zu. In der Nacht rief Wagner-Chef Prigoschin die Russen zum Sturz der Militärführung auf.