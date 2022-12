Ukraine meldet neue Raketenangriffe – vielerorts Luftalarm In vielen Regionen der Ukraine hat es erneut Luftalarm gegeben – auch in der Hauptstadt Kiew. Russland nimmt laut Berichten wieder gezielt die Energieinfrastruktur ins Visier. dpa

Ein Mann untersucht ein durch Beschuss beschädigtes Wohnhaus. Die Ukraine meldet erneut neue Raketenangriffe. AP/Alexei Alexandrov

Kiew -Russland hat am Freitag zahlreiche Regionen der Ukraine erneut mit massiven Raketenangriffen überzogen. In weiten Teilen des Landes herrschte Luftalarm, wie die Warnkarten am Morgen zeigten. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es nach dem Einsatz der Flugabwehr Berichte über Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte die Angriffe im Nachrichtendienst Telegram und rief die Menschen auf, Schutz zu suchen.