Die Ukraine hat nach Angaben ihrer Streitkräfte die strategisch wichtige Stadt Kupjansk im Osten des Landes von Russland zurückerobert. Ukrainische Spezialkräfte veröffentlichten am Samstag in Online-Netzwerken Bilder, die Offiziere in der 27.000-Einwohner-Stadt rund 100 Kilometer östlich von Charkiw zeigen sollen. Kupjansk „war immer und wird immer ukrainisch sein“, schrieben sie dazu. Die Stadt war seit Monaten von der russischen Armee besetzt, sie gilt als zentral für die Verteilung von Nachschub.

Ein regionaler Behördenvertreter veröffentlichte in Online-Netzwerken ein Bild ukrainischer Soldaten in Kupjansk und schrieb dazu: „Kupjansk ist Teil der Ukraine“. Im Juli hatte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass vermeldet, prorussische Behörden wollten in Kupjansk ihre Verwaltung der besetzten Teilen der Region Charkiw einrichten.

Ukraine spricht von „beeindruckenden Ergebnissen“

Das Außenministerium in Kiew erklärte am Samstag, ukrainische Einheiten schritten im Osten der Ukraine voran und befreiten „weitere Städte und Dörfer“. Der „Mut“ der Soldaten „gepaart mit militärischer Unterstützung aus dem Westen“ liefere „beeindruckende Ergebnisse“, schrieb Außenamtssprecher Oleh Nikolenko in Online-Netzwerken.

Es sei „von zentraler Bedeutung“, weiter Waffen an die Ukraine zu liefern. Russland zu besiegen bedeute, „den Frieden in der Ukraine zu gewinnen“.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge schreitet die ukrainische Armee indes weiter nach Osten voran. Sollte sie neben Kupjansk auch das russisch besetzte Isjum zurückerobern, wäre das ein erheblicher Rückschlag für die Fähigkeiten Moskaus, die eigenen Truppen in der Ukraine zu versorgen.