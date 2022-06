Kurz nach der Ankunft von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew ist in der ukrainischen Hauptstadt Luftalarm ausgelöst worden. Das bestätigte ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Gemeinsam mit Scholz waren auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi in Kiew eingetroffen. Auch in zahlreichen weiteren Landesteilen gab es Luftalarm.

Ob #Scholz das gefällt? Im Zug des #Kanzlers auf dem Weg nach #Kiew lacht schon #CDU Chef #Merz von den Wänden…. Gemeinsam mit den vielen Politikern, die früher da waren … pic.twitter.com/ZB1KNHigDn — Tina Hassel (@TinaHassel) June 16, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Scholz, Macron und Draghi waren am Morgen mit einem Sonderzug in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dort wollen sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen sowie über den Wunsch der Ukraine, in die EU aufgenommen zu werden. Weniger später teilte auch Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis mit, dass er ebenfalls in Kiew eingetroffen sei.

Reise nach Kiew: Die drei Regierungschefs besuchen am Vormittag den Vorort Irpin

Unklar ist, wie sich der weitere Ablauf der Reise gestalten wird. Er wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Am Vormittag fuhren die drei Politiker begleitet von vielen Sicherheitskräften nach Irpin, einem der Vororte von Kiew, der besonders von russischen Raketen getroffen wurde. Der Ort liegt etwa 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Sicher ist, dass im weiteren Tagesverlauf noch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wlodomyr Selenskyj stattfinden soll.

Selenskyj fordert von Europa die Lieferung weiterer schwerer Waffen und dass die EU schon in der kommenden Woche auf ihrem Gipfel in Brüssel einer Kandidatur der Ukraine für eine Mitgliedschaft zustimmt. Ob es klare Zusagen in dieser Hinsicht gibt, wird sich im Laufe des Tages herausstellen. Scholz hatte im Vorfeld erklärte, er werde nach Kiew nicht reisen, um dort lediglich einen Fototermin zu absolvieren. Entsprechend hoch sind nun die Erwartungen.

Waffenlieferungen für die Ukraine: Deutschland rudert mal wieder zurück

Allerdings gibt es bei der Lieferung von Raketenwerfern durch die Bundeswehr bereits eine weitere Einschränkung: Statt der zugesagten vier Systeme vom Typ Mars-II sollen nun nur drei geliefert werden. Mehr könne die Bundeswehr nicht entbehren hieß es.

Seit Mitte März sind zahlreiche Staats- und Regierungschefs in die Ukraine gereist, die sich nun schon fast vier Monaten gegen den Angriff der russischen Streitkräfte zur Wehr setzt. Dieser Besuch ist aber zweifellos der bedeutendste: Scholz, Macron und Draghi repräsentieren die drei bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten EU-Länder. Alle drei Staaten gehören zur G7, in der sich demokratische Wirtschaftsmächte zusammengeschlossen haben.