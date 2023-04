Duda: Polen ist zur Abgabe all seiner MiG-29 an Ukraine bereit

Polen könnte in Zukunft die gesamte MiG-Flotte aus an Kiew übergeben. Warschau will sich zudem für zusätzliche Sicherheitsgarantien für Kiew einsetzen.

Polen ist nach eigenen Angaben dazu bereit, sämtliche MiG-29-Kampfjets aus eigenen Beständen an die Ukraine abzugeben. Warschau werde „in Zukunft in der Lage sein, seine gesamte MiG-Flotte“ aus etwa 30 Flugzeugen an Kiew zu übergeben, „sofern die Nato-Verbündeten zustimmen“, sagte Präsident Andrzej Duda am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj. Zudem kündigte er an, sein Land werde sich für zusätzliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine einsetzen.

Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Im Rahmen seiner Militärhilfe hatte Warschau Kiew bereits acht seiner in der Sowjetunion hergestellten MiG-29-Jets geliefert.

Nato: Polen setzt sich für neue Sicherheitsgarantien für Ukraine ein

Beim im Sommer geplanten Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius werde sein Land versuchen, für die Ukraine „zusätzliche Sicherheitsgarantien zu erhalten, die das militärische Potenzial der Ukraine und das Sicherheitsgefühl des ukrainischen Volkes stärken werden“, sagte Duda nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten.

Selenskyj war am Mittwochvormittag zu seinem ersten offiziellen Besuch in Polen eingetroffen. Nach dem Empfang bei Präsident Duda standen Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, die Unterzeichnung bilateraler Dokumente sowie der Besuch eines Wirtschaftsforums auf dem Programm. Zudem wollte Selenskyj in Polen lebende Landsleute treffen.

Es ist die dritte Auslandsreise Selenskyjs seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Im Dezember hatte der ukrainische Präsident Washington besucht. Anfang Februar führte er zunächst Gespräche in London und Paris, bevor er zu einem EU-Sondergipfel in Brüssel weiterreiste.