Nach den Niederlagen ihrer Streitkräfte in der Ukraine tauschte die russische Armee den Kommandeur ihrer Ukraine-Offensive aus. Armeegeneral Sergej Surowikin sei zum Kommandeur der Truppen „im Gebiet der militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine ernannt worden, gab das Verteidigungsministerium in Moskau auf Telegram bekannt. Damit ist der als „Schlächter von Syrien“ bekannt gewordene General Alexander Dwornikow nicht mehr Chef der russischen Truppen in der Ukraine. Zuletzt war die Kritik an dem Ukraine-Einsatz in Russland lauter geworden.

Der 55 Jahre alte Armeegeneral Surowikin sei von Verteidigungsminister Sergej Schoigu eingesetzt worden, um die „militärische Spezialoperation“ zu führen, teilte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow in Moskau mit. Surowikin war bereits Kommandeur der russischen Streitkräfte in Syrien.

Schoigu kommt damit nach Meinung von Kommentatoren seinen Kritikern entgegen, die eine Neuaufstellung der Truppen gefordert hatten. Moskau steht wegen der militärischen Fehlschläge auch nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes inzwischen unter öffentlichem Druck.