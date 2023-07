Raketenangriff erschüttert Ukraine: Mindestens vier Tote in Lwiw

avlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Raketenangriff auf Lwiw (November 2022). avlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Bei einem Raketenangriff auf einen Wohnblock in der westukrainischen Stadt Lwiw sind mindestens vier Menschen getötet worden. Der Angriff habe in zwei Gebäudeteilen das dritte und vierte Stockwerk zerstört, teilte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Donnerstag im Messengerdienst Telegram mit. Vier Menschen seien getötet und neun weitere verletzt worden. Rettungskräfte bemühten sich darum, noch unter den Trümmern eingeschlossene Menschen zu erreichen.

Eine russische Rakete habe ein Wohngebäude im Zentrum von Lwiw „direkt getroffen“, sagte der Gouverneur Maksym Kosyzki in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Die Rakete habe einen Brand ausgelöst, der gelöscht worden sei. Die Rettungsdienste seien vor Ort und Rettungshelfer durchsuchten die Trümmer. In einem weiteren von Kosyzki veröffentlichten Video ist zu sehen, dass Teile der obersten Etage eines mehrstöckigen Gebäudes zerstört wurden.

Lwiw seit Beginn der Invasion immer wieder Ziel von Angriffen

„Fenster wurden zerstört, viele Autos wurden beschädigt, rund 50 Autos ... es könnten mehr Menschen unter den Trümmern sein“, sagte der Bürgermeister auf Telegram.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Lwiw liegt hunderte Kilometer von der Front entfernt, die Stadt und ihre Umgebung waren seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 dennoch wiederholt Ziel von Angriffen. In der Nacht zum 20. Juni war laut Kosyzki „wichtige Infrastruktur“ in der Stadt von Drohnen getroffen worden.