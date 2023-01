Ukraine: Russen erleiden angeblich erneut hohe Verluste 

Das ukrainische Militär hat über einen weiteren erfolgreichen Angriff gegen Russlands Armee berichtet. In der besetzten Stadt Tokmak im südukrainischen Gebiet Saporischschja seien bei einer Offensive am Dienstag 80 russische Soldaten getötet oder verletzt worden, teilte der Generalstab in Kiew am Mittwoch mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Beide Kriegsparteien sprechen häufig von hohen Verlusten der gegnerischen Seite.

Ein Sprecher der russischen Besatzungsverwaltung von Saporischschja, Wladimir Rogow, behauptete, der ukrainische Angriff habe dem Kreiskrankenhaus von Tokmak gegolten. Es seien ein Militärarzt und mehrere Patienten getötet worden. Dazu wurden Bilder von einem schwer zerstörten Gebäude gezeigt. Unabhängige Bestätigungen der Angaben lagen jedoch nicht vor.

Moskau räumt inzwischen 89 Tote bei Raketenangriff ein

Die Ukraine meldet seit Tagen immer wieder teils massive Schläge auf russische Truppenansammlungen. Alleine bei einem Angriff auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk sollen den Kiewer Angaben zufolge 400 und bei einer weiteren Offensive in der Ortschaft Tschulakiwka in Cherson 500 feindliche Soldaten getötet worden sein. Moskau hingegen hat mit Blick auf die ukrainischen Artillerieschläge in der Neujahrsnacht bislang nur mindestens 89 Tote in den eigenen Reihen eingeräumt.

In einem ungewöhnlichen Schritt hatte Moskau am Montag zunächst den Tod von 63 Soldaten eingeräumt. Die Verluste gehören zu den schwersten, die Russland seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im vergangenen Februar bei einem einzelnen Angriff erlitten hat. Die Ukraine bekannte sich zu dem Angriff.

Trotz Verbot: Russische Soldaten wurden wohl über ihre Handys geortet

Eine Kommission untersuche die Umstände des Angriffs, führte Sewrijukow aus. Die Schuld sieht er bei russischen Soldaten in dem Stützpunkt in Makijiwka, die trotz eines Verbots ihre Handys benutzt hätten. Es sei „bereits klar“, dass die Hauptursache des Angriffs „das Einschalten und die massive Verwendung von Handys durch das Personal in Reichweite feindlicher Waffen“ gewesen sei.

Dadurch habe die ukrainische Armee den russischen Stützpunkt orten können. Sewrijukow kündigte die Bestrafung der Verantwortlichen an sowie Maßnahmen, damit sich derartige Vorfälle nicht wiederholten.

Die einflussreiche Chefredakteurin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, lobte die Ankündigung der Armee, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. „Ich hoffe, dass die Namen dieser Menschen“ veröffentlicht werden, sagte sie. „Es ist an der Zeit zu verstehen, dass Straflosigkeit nicht zu sozialer Harmonie führt. Straflosigkeit führt zu neuen Verbrechen. Und damit zu öffentlichem Dissens.“

Separatistenführer lobt „Heldenmut“ der russischen Soldaten

Der pro-russische Separatistenführer in der Ostukraine, Denis Puschilin, lobte indessen den „Heldenmut“ der russischen Soldaten. Ähnlich äußerte sich der Gouverneur der Region Samara, Dmitri Asarow, aus der einige der Soldaten stammten. Er erklärte, die Verletzten besuchen zu wollen, die in die südrussische Stadt Rostow nahe der Grenze zur Ukraine gebracht wurden.

Der Vorfall löste im Internet in Russland Kritik an der Militärführung aus. „Nicht die Mobiltelefone und ihre Besitzer sind Schuld, sondern die banale Fahrlässigkeit der Kommandeure, die, da bin ich mir sicher, nicht einmal versucht haben, die Menschen aus dem Gebäude zu verlegen“, hieß es in der Gruppe „Notizen eines Veteranen“ im Onlinedienst Telegram, der 200.000 Konten folgen.