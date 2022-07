Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben im Süden und Osten der Ukraine mehrere Städte unter heftigen Beschuss genommen. Im südlichen Mykolajiw wurden nach Angaben von Bürgermeister Oleksander Senkewitsch in der Nacht auf Samstag beim Beschuss zweier Wohngebiete durch Raketen ein Zivilist getötet und sechs weitere verletzt. In der im Osten gelegenen zweitgrößten Stadt des Landes Charkiw wurde ukrainischen Angaben zufolge eine Schule zerstört.

Mykolajiw war in den vergangenen Wochen fast täglich angegriffen worden. Am Freitag waren dort bei einem Angriff in der Nähe einer Bushaltestelle sieben Menschen getötet worden.

In der nordöstlichen Großstadt Charkiw gingen nach Angaben örtlicher Behörden am frühen Samstagmorgen drei S-300-Raketen auf einer Schule nieder. Die Feuerwehr löschte laut Bürgermeister Igor Terechow den durch den Raketenbeschuss entstandenen Brand. Zu möglichen Toten oder Verletzten machte er zunächst keine Angaben. Laut dem Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegubow, schlugen in der Nacht zum Samstag insgesamt mindestens fünf Raketen in der Stadt ein.

dpa/tsa bsc nic Eine Schule liegt nach dem Beschuss russischer Truppen in Charkiw in Trümmern.

In der von Russland besetzten südlichen Region Cherson beschossen ukrainische Kräfte nach Angaben des Präsidentschaftsbüros in Kiew Lager und Stellungen des russischen Militärs unter anderem in den Ortschaften Tschornobajiwka, Nowa Kachowka und Bryliwka. Die ukrainische Armee hatte rund um Cherson zuletzt eine Gegenoffensive gestartet.

Russische Botschaft: Asow-Kämpfer verdienen „erniedrigenden Tod“

Die russische Botschaft in Großbritannien sorgte indes mit einer Äußerung zu Kämpfern des ukrainischen Asow-Regiments für Entsetzen. Am Freitagabend schrieb die diplomatische Vertretung im Kurzbotschaftendienst Twitter, Asow-Kämpfer verdienten keine Exekution „durch ein Erschießungskommando“, sondern einen „erniedrigenden Tod“ etwa durch Erhängen, da es „keine echten Soldaten“ seien.

Die ukrainische Regierung reagierte empört. Den Tweet sollten all diejenigen lesen, die „sagten, dass Russland nicht isoliert werden soll“, schrieb der Sprecher des Kiewer Außenministeriums, Oleg Nikolenko, auf Twitter. Russland sei ein „Terrorstaat“, im 21. Jahrhundert könnten „nur Wilde und Terroristen“ auf diplomatischer Ebene sagen, dass Menschen den Tod durch Erhängen verdienten, schrieb der Kabinettschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Andryj Jermak, im Online-Dienst Telegram.

Gefangene getötet: Russland und Ukraine beschuldigen sich gegenseitig

Die Äußerungen der russischen Vertretung fielen nach dem folgenschweren Angriff auf ein Gefängnis im von pro-russischen Separatisten besetzten Osten der Ukraine, in dem sich ukrainische Kriegsgefangene befunden hatten, darunter viele Asow-Kämpfer. Sie hatten sich im Mai nach erbitterten Gefechten um das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol den russischen Truppen ergeben. Selenskyj machte Moskau für den Gefängnis-Beschuss verantwortlich und nannte ihn einen „vorsätzlichen Massenmord an ukrainischen Kriegsgefangenen“.

Die Haftanstalt in Oleniwka in der Region Donezk, in der laut Selenskyj mehr als 53 ukrainische Kriegsgefangene getötet wurden, war am Freitag bombardiert worden. Danach beschuldigte Russland die Ukraine, für den Angriff verantwortlich gewesen zu sein.

Das Asow-Regiment ist eine ehemals rechtsextreme Einheit, die inzwischen in die ukrainische Armee integriert wurde. Russland betrachtet das Regiment als neonazistische Organisation.

CIA: Es gibt Hoffnung, dass die Ukraine alle Gebiete zurückerobern kann

Der ehemalige Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, David Petraeus, erklärte indes der Bild-Zeitung (Samstagausgabe), es scheine „immer wahrscheinlicher, dass die ukrainischen Streitkräfte einen Großteil, wenn nicht sogar alle Gebiete zurückerobern könnten, die in den letzten Monaten von den russischen Streitkräften eingenommen wurden. Voraussetzung dafür sei weitere westliche Unterstützung der Ukraine "im derzeitigen Tempo“. Einen militärischen Erfolg Russlands halte er hingegen für „sehr unwahrscheinlich“.