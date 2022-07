Handelsexperten der Global Pulse Confederation gehen davon aus, dass das weltweite Angebot an Kichererbsen in diesem Jahr um 20 Prozent zurückgeht. Das bedeutet, dass Hummus in den Supermärkten schwieriger zu bekommen sein könnte, berichtet Euronews.

Die Global Pulse Confederation (GPC) ist eine Dachorganisation aus Händlern, Forschern und Experten, die sich mit der Wertschöpfungskette von Hülsenfrüchte beschäftigt. Sie hat die Auswirkungen von klimatischen, wetterbezogenen sowie außenpolitischen Krisen auf die Kichererbsen-Industrie untersucht. Die Experten stellten fest, dass extreme Wetterbedingungen und der Krieg in der Ukraine die Versorgung mit Kichererbsen beeinträchtigen. Der Preis für die Hülsenfrucht stieg und bereitete Händlern Probleme.

Darum werden Kichererbsen knapp

Der Krieg in der Ukraine sei eine der Hauptursachen für die Kichererbsen-Knappheit. Verzögerungen bei der Verschiffung , sonstige Transportprobleme sowie dürregeplagte Felder hätten die Versorgungsengpässe verschärft und zu steigenden Preisen geführt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, so die GPC.

Die USA sind der weltweit viertgrößte Exporteur von Kichererbsen. Die Landwirte dort pflanzten laut dem Euronews-Bericht in diesem Jahr weniger Kichererbsen an, da das schlechte Wetter die Bepflanzung im Frühjahr erschwerte. Daten der US-Regierung zeigten, dass die Bauern lukrativeren Gütern wie Weizen und Mais den Vorzug gaben.

Großkäufer aus Südasien und dem Mittelmeerraum versuchen nun laut dem Bericht, die schwindenden US-Bestände aufzufangen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine – beides Erzeuger von Kichererbsen – verschärft die Unterbrechung der globalen Lieferketten noch.

50.000 Tonnen Kichererbsen für Europa fielen aus

„Als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausbrach, boomte die Nachfrage“, sagt Jeff Van Pevenage, Geschäftsführer von Columbia Grain International, einem Getreide- und Hülsenfrüchtehändler und Lieferant mit Hauptsitz in Portland, Oregon. „Wir sahen eine starke Nachfrage aus China, dann erhielt ich Anrufe von Kunden aus Pakistan und Bangladesch.“

Die Ukraine sei wegen des Krieges nicht in der Lage gewesen, genug Kichererbsen auszusäen, wodurch 50.000 Tonnen der Hülsenfrucht, die normalerweise für Europa bestimmt gewesen seien, weggefallen seien, fügt Navneet Singh Chhabra, Direktor von Shree Sheela International, einem weltweit tätigen Kichererbsenhändler und Maklerunternehmen, hinzu.

„Russland exportiert etwa 200.000 bis 250.000 Tonnen pro Jahr, mindestens. Als der Krieg im Februar begann, wurde die Versorgung völlig zerstört“, sagte er.

Die Sanktionen, die darauf abzielen, Russland vom globalen Finanzsystem auszuschließen, hätten auch die Käufe von Agrarprodukten des Landes behindert, so Chhabra. Als einer der größten Exporteure von Kichererbsen mache Russland etwa 25 Prozent des Welthandels aus.