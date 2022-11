Ukraine: Mehr als 11.000 Kinder wurden nach Russland verschleppt Russische Truppen sollen Tausende ukrainische Kinder deportiert haben. Beim G20-Gipfel in Indonesien sei das Problem bereits thematisiert worden. dpa

Verschleppt Russland zahlreiche ukrainische Kinder? -/ukrin/dpa

Kiew -Die Ukraine sucht internationale Hilfe bei der Rückholung Tausender Kinder, die nach Kiewer Angaben nach Russland verschleppt worden sein sollen. Es gehe mindestens um 11.000 Kinder, deren Namen bekannt seien, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videoansprache. „Aber das sind nur die, von denen wir wissen. In Wahrheit sind mehr verschleppt worden.“