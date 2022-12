Von Selenskyj geträumt: Mann in Russland muss Strafe zahlen Ein Mann in Russland träumt, dass er gegen die Ukraine in den Krieg ziehen soll, dabei erscheint ihm Selenskyj. Die Geschichte schildert er online - und wird verurteilt. dpa

Ein Mann in Russland hat von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geträumt. Weil er die Geschichte öffentlich teilte, muss er eine Geldstrafe zahlen. AP/-/Ukrainian Presidential Press Office

Tschita -Weil er öffentlich von einem Traum über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj berichtet hat, ist ein Mann in Russland zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Iwan Lossew aus dem sibirischen Tschita sei der „Diskreditierung“ von Russlands Armee für schuldig befunden worden und müsse deshalb nun 30.000 Rubel (rund 450 Euro) zahlen, berichteten russische Medien am Montag unter Berufung auf das zuständige Gericht. Ermittelt worden war gegen Lossew wegen verschiedener Beiträge im sozialen Netzwerk Instagram – darunter einem, in dem er schildert, wie ihm im Schlaf Selenskyj erschienen sei.