Einem Bericht im Nachrichtenmagazin Spiegel zufolge soll die Ampel-Koalition den Verkauf von 100 Panzerhaubitzen an die Ukraine genehmigt haben. Das meldete die Zeitschrift am Mittwoch.

Offenbar habe Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits am 13. Juli dem deutschen Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) eine Genehmigung zur Herstellung von Systemen des Typs „Panzerhaubitze2000“ erteilt.

Haubitze für 1,7 Milliarden Euro

Schon im April habe demnach die Ukraine bei KMW angefragt, ob sie die Haubitzen direkt erwerben könne. Daraufhin hatte KMW umgehend ein entsprechendes Angebot abgegeben. Dies habe der Rüstungskonzern gegenüber dem Spiegel nun bestätigt.

Das Budget für die 100 Panzerhaubitzen soll ein Sprecher mit rund 1,7 Milliarden Euro benannt haben. Diese Summe übersteige die bisherigen Lieferungen im monetären Wert um ein Vielfaches.

Die Produktion solle sofort beginnen, die Rohre des Kriegsgeräts liefere der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern. Der Lieferstart sei demnach noch offen.

Die Herstellung dauert mutmaßlich mehrere Jahre. Der Plan sei demnach als langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee gedacht. Das nun versprochene Modell, die „Panzerhaubitze2000“, kann dem Bericht zufolge je nach Munition 30 bis 40 Kilometer weit schießen. Es ist nicht die erste Lieferung von Panzerhaubitzen.

Bedingung für die bisherigen Lieferungen war die Zusage aus der Ukraine, mit Waffen aus Deutschland keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen.

Der Spiegel zieht das Fazit: Die angekündigte Lieferung deute einen Kurswechsel in der Ampel-Regierung an. Die neue Strategie sei scheinbar, die Waffendeals direkt über die Rüstungskonzerne abwickeln zu lassen. So umgehe es die Bundesregierung, Waffen aus eigenem Bestand abzugeben.