Bundesregierung prüft offenbar Taurus-Lieferung an Kiew – mit gedrosselter Reichweite

Nach Angaben der Bundesregierung gibt es keinen neuen Sachstand zum Thema Taurus-Marschflugkörper. „Die Bundesrepublik Deutschland konzentriert sich auf schwere Artillerie, auf gepanzerte Fahrzeuge und auf Luftverteidigungssysteme“, erklärte eine Regierungssprecherin am Freitag. „Zum Marschflugkörper Taurus gibt es keinen neuen Sachstand mitzuteilen.“

Zuvor hieß es einem Medienbericht zufolge, die Bundesregierung prüfe, wie Deutschland die Ukraine in den kommenden Monaten mit Marschflugkörpern vom Typ Taurus aus Beständen der Bundeswehr versorgen könne. Wie der Spiegel berichtete, laufen darüber Gespräche zwischen dem Verteidigungsministerium und der Rüstungsindustrie. Dabei habe Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Taurus-Hersteller gebeten, eine Limitierung für die Zielprogrammierung in die Marschflugkörper zu integrieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will demnach durch technische Modifikationen des Taurus ausschließen, dass die Ukraine mit den weitreichenden Waffensystemen Angriffe auf russisches Territorium ausführen kann.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In Industriekreisen hieß es, eine solche Einschränkung des Systems sei durchaus möglich, werde aber einige Wochen in Anspruch nehmen. Nach Spiegel-Informationen will Scholz die Taurus-Lieferung erst genehmigen, wenn er von der technischen Modifikation überzeugt ist.

CDU-Außenpolitiker Kiesewetter: Reichweiteneinschränkung von Taurus nicht sinnvoll

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat sich gegen die Beschränkung der Reichweite von Taurus-Marschflugkörpern ausgesprochen. „Die technische Veränderung der Taurus würde nur zur weiteren Verzögerung führen und ist nicht sinnvoll“, sagte Kiesewetter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. „Sinn und Zweck des Marschflugkörpers ist gerade die Hochpräzision und Reichweite von 500 Kilometern“, sagte er. Vielmehr sei diese „Scheindiskussion“ ein Hinweis darauf, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kein Vertrauen in die Ukraine habe.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine sich bislang „an alle Vorgaben gehalten hat“. Auch die britischen Marschflugkörper Storm Shadow verwende die Ukraine nicht auf russischem Territorium. „Vielmehr befürchte ich, dass man im Kanzleramt verhindern will, dass Taurus zu dem eingesetzt wird, was militärstrategisch am sinnvollsten ist: die Krim zu befreien“, sagte der CDU-Politiker weiter.

Kreise: Taurus-Lieferung nun unabhängig von den USA möglich

Die Bundesregierung mache zudem eine Lieferung von Marschflugkörpern aus deutschen Beständen nicht mehr abhängig von der Waffenhilfe aus den USA, berichtet der Spiegel. Bisher hieß es in Regierungskreisen, der Kanzler wolle erst Marschflugkörper liefern, wenn die USA Kiew weitreichende Raketen vom Typ Atacms zur Verfügung stellen.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, hatte zuvor um die Lieferung der Marschflugkörper gebeten. Politiker von CDU, FDP und Grünen hatten dies unterstützt. Aus der SPD kamen anfangs Warnungen vor einer Eskalation des Konflikts mit Russland, sollte das Waffensystem geliefert werden.

Mit ihrer Reichweite von mehr als 500 Kilometern könnten die Taurus-Marschflugkörper auch russisches Staatsgebiet erreichen. Die Ukraine hat allerdings zugesichert, westliche Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet einzusetzen.

Großbritannien hatte im Mai als erstes westliches Land die Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow an die Ukraine angekündigt. Frankreich sagte im Juli gleichfalls die Lieferung dieses gemeinsam mit den Briten entwickelten Marschflugkörpers zu. Seine Reichweite liegt laut Hersteller bei mehr als 250 Kilometern.