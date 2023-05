Ukraine: Wagner-Chef Prigoschin verkündet Einnahme von Bachmut

Jewgeni Prigoschin hat in einer Videobotschaft mitgeteilt, dass Bachmut am 20. Mai, um die Mittagszeit, vollständig eingenommen wurde.

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die komplette Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut verkündet. „Heute, am 20. Mai, um die Mittagszeit, wurde Bachmut vollständig eingenommen“, sagte Prigoschin in einem am Samstag im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video. An seiner Seite sind bewaffnete Männer zu sehen, die mit ihm vor zerstörten Gebäuden stehen.

„Die Operation zur Einnahme von Bachmut hat 224 Tage gedauert“, fügte Prigoschin hinzu. Es sei nur Wagner dort gewesen, erklärte der Wagner-Chef, der sich in einem offenen Konflikt mit der russischen Militärhierarchie befindet. „Wir haben nicht nur mit der ukrainischen Armee gekämpft, sondern auch mit der russischen Bürokratie, die uns Steine in den Weg gelegt hat“, sagte Prigoschin.

Die Stadt war seit Monaten heftig umkämpft. Bereits Anfang April hatte Prigoschin erklärt, Bachmut „im rechtlichen Sinne“ erobert zu haben. „Der Feind konzentriert sich auf die westlichen Gebiete“, teilte er damals bei Telegram mit und verwies darauf, dass das Verwaltungsgebäude der Stadt unter russischer Kontrolle sei.