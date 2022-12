Der ukrainische Verteidigungsminister wendet sich zum Jahreswechsel mit einer Videobotschaft mit brisanten Informationen an die russische Bevölkerung.

Ukraine warnt Russen: Putin plant neue Mobilisierung und will Grenzen schließen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat im September die Teilmobilmachung verkündet. Tausende Russen versuchten daraufhin, das Land zu verlassen. Wie der Sender n-tv am Samstag unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium berichtet, bereitet der Kreml nun eine weitere Mobilisierung von Soldaten vor.

Mit einer Videobotschaft richtete sich der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow an russische Bevölkerung. „Ich weiß mit Sicherheit, dass Sie noch etwa eine Woche Zeit haben“, so Resnikow. Moskau plane, die Grenzen zu schließen.

„Anfang Januar werden die russischen Behörden die Grenzen für Menschen schließen, das Kriegsrecht ausrufen und eine weitere Mobilisierungswelle einleiten. Auch in Weißrussland werden die Grenzen geschlossen werden,“ so der Verteidigungsminister weiter.

Putin gab die erste Teilmobilmachung am 21. September bekannt. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufolge sollten 300.000 Reservisten gegen die Ukraine mobilisiert werden. Insgesamt soll es 25 Millionen Reservisten in Russland geben. Kurz nach Bekanntgabe bildeten sich kilometerlange Staus an den Grenzübergängen zu Finnland. Auch Flüge wurden um ein Vielfaches teurer.