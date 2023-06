+++ US-Experten vermuten vorsätzliche Explosion +++ Lage in Cherson am schwierigsten +++ UNO spricht von humanitären Folgen für hunderttausende Menschen +++ Alle Infos im Newsblog +++

Ukraine: Wasserstand in Flutgebieten steigt weiter - das Wichtigste in Kürze Wasserstand in Flutgebieten steigt nach Zerstörung des Kachowka-Damms weiter.

UN: Staudamm-Zerstörung vernichtet wichtiges Getreide.

Der Kachowka-Staudamm wurde am Dienstagmorgen gesprengt.

wurde am Dienstagmorgen gesprengt. Russische Besatzer: Menschen in Hochwasser-Fluten eingeschlossen .

. US-Experten: Staudamm höchstwahrscheinlich von innen gesprengt

Mittwoch, 7. Juni

Experten vermuten vorsätzliche Explosion hinter Staudamm-Sprengung

Der wahrscheinlichste Grund für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms sei eine absichtliche Explosion im Inneren der Anlage gewesen. Das berichtet der New York Times am Mittwoch unter Berufung auf Militärexperten.

Diese wiesen zwar darauf hin, dass die verfügbaren Beweise zur Dynamik der Explosion derzeit sehr begrenzt seien, eine Explosion im Inneren sei jedoch die wahrscheinlichste Erklärung für die Zerstörung des Staudamms, einer massiven Konstruktion aus Stahlbeton, die 1956 gebaut wurde.

Eine externe Detonation, etwa durch eine Bombe oder eine Rakete, hätte nicht dieses Ausmaß an Zerstörung verursacht, so die Experten. „Die Sprengkraft eines Gefechtskopfes ist begrenzt“, sagt etwa Nick Glumac, Ingenieurprofessor und Sprengstoffexperte an der University of Illinois in Urbana-Champaign, „selbst ein Volltreffer könnte den Damm nicht zerstören.“

Vorher-Nachher-Satellitenaufnahme zeigt ein Wohngebiet im Südosten der Stadt in der Südukraine vor der Staudamm-Explosion. Satellite image/2023 Maxar Technologies/dpa

Es ist nicht klar, ob die Schäden, die der Damm seit Beginn der Invasion bereits erlitten hatte, auch nur annähernd ausreichten, um ihn zum Einsturz zu bringen. „Dämme brechen, das ist absolut möglich“, sagt Gregory B. Baecher, Professor für Ingenieurwesen an der University of Maryland und Mitglied der National Academy of Engineering, aber er fügt hinzu: „Ich sehe mir das an und denke: ‚Mensch, das sieht verdächtig aus‘“.

Auch Ihor Syrota, der Leiter des staatlichen ukrainischen Energieunternehmens Ukrhydroenergo, wies darauf hin, dass der Staudamm seit Beginn der Invasion mehrmals beschädigt worden sei. Die Anlage sei allerdings „so gebaut, dass sie einer Atombombe standhält“.

Besatzungschef in Cherson: Staudamm-Sprengung Vorteil für Russland

Der russische Besatzungschef im südukrainischen Gebiet Cherson, Wladimir Saldo, sieht nach der Zerstörung des Staudamms einen militärischen Vorteil für die eigene Armee. „Aus militärischer Sicht hat sich die operativ-taktische Situation zugunsten der Streitkräfte der Russischen Föderation entwickelt“, sagte Saldo im russischen Staatsfernsehen angesichts des verheerenden Hochwassers, das der Dammbruch in der Region ausgelöst hat.

„Sie können nichts machen“, so seine Sicht auf die ukrainischen Truppen, die eine Gegenoffensive zur Befreiung der besetzten Gebiete planen. Angesichts des um ein Vielfaches seiner eigentlichen Größe angeschwollenen Flusses Dnipro sagte Saldo: „Für unsere Streitkräfte hingegen öffnet sich jetzt ein Fenster: Wir werden sehen, wer und wie versuchen wird, die Wasseroberfläche zu überqueren.“

Welternährungsorganisation (WFP): Wichtiges Getreide vernichtet

Die Welternährungsorganisation (WFP) warnt nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine vor verheerenden Konsequenzen für hungernde Menschen weltweit. „Die massiven Überflutungen vernichten neu angepflanztes Getreide und damit auch die Hoffnung für 345 Millionen Hungerleidende auf der ganzen Welt, für die das Getreide aus der Ukraine lebensrettend ist“, sagte der Leiter des Berliner WFP-Büros Martin Frick der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Nach der Zerstörung des Staudamms im Süden der Ukraine rechnet das ukrainische Agrarministerium ersten Schätzungen zufolge mit der Überschwemmung von etwa 10 000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche am nördlichen Ufer des Dnipro in der Region Cherson. Am südlichen Ufer, im russisch besetzten Gebiet, werde ein Vielfaches dieser Fläche überflutet, teilte das Ministerium am Dienstagabend auf seiner Webseite mit.

Russische Besatzer: Menschen in Hochwasser-Fluten eingeschlossen

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine sind laut Angaben der russischen Besatzer im von ihnen kontrollierten Teil des Gebiets Cherson bis zu 40 000 Menschen von den schweren Überschwemmungen betroffen. „Nach vorläufigen Prognosen sind es zwischen 22 000 und 40 000“, sagte der von Moskau in Cherson eingesetzte Verwaltungschef Wladimir Saldo am Mittwochvormittag im russischen Staatsfernsehen auf die Frage, wie viele Menschen im Katastrophengebiet lebten.



Der Besatzungschef der Staudamm-Stadt Nowa Kachowka, Wladimir Leontjew, sagte zudem, dass dort rund 100 Menschen von den Wassermassen eingeschlossen seien und gerettet werden müssten.

Ersten Etagen von Gebäuden überschwemmt

Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist am Mittwoch der Wasserstand in den flussabwärts des Damms gelegenen Flutgebieten am Ufer des Dnipro weiter angestiegen.

Am schwierigsten sei die Lage im Viertel Korabel in der Großstadt Cherson, erklärte der stellvertretende Kabinettschef des ukrainischen Präsidenten, Oleksij Kuleba. Das Wasser habe dort einen Stand von 3,5 Metern erreicht, mehr als 1000 Häuser seien überflutet. USA und Großbritannien erklärten unterdessen, sie hätten noch keine Beweise dafür, wer für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich sei.

Ukrainische Behörden hatten am Dienstag die Evakuierung von rund 17.000 Menschen eingeleitet, auf der von Russland besetzten Seite sollten weitere 25.000 Anwohner fortgebracht werden.

Der in russisch besetztem ukrainischen Gebiet liegende Kachowka-Staudamm am Dnipro war bei einer Explosion in der Nacht zum Dienstag teilweise zerstört worden, große Mengen Wasser traten aus. Zehntausende Menschen wurden am Dienstag auf der ukrainischen und der von Russland besetzten Seite des Flusses Dnipro in Sicherheit gebracht. Die USA warnten vor „womöglich vielen Toten“, die UNO sprach von humanitären Folgen für „hunderttausende Menschen“.

Kachowka-Staudamm: Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig

Die Ukraine und Russland machten einander gegenseitig für die Zerstörung des Damms verantwortlich. Die USA und Großbritannien äußerten sich bei der Bewertung des Dammbruchs unterdessen zurückhaltend. In Washington sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, die USA könnten die Lage noch nicht abschließend bewerten. „Wir versuchen weiter Informationen zu sammeln und mit den Ukrainern zu sprechen“, sagte er.

Britische Geheimdienste untersuchen nach Angaben von Premierminister Rishi Sunak die Gründe für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms. Er könne derzeit „nicht sagen, ob Vorsatz dahinter steckt“, sagte Sunak vor seiner Abreise zu einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden. Es sei „zu früh“, um ein „endgültiges Urteil“ zu dem Dammbruch abzugeben, sagte Sunak weiter.

Staudamm-Sprengung wird international verurteilt

Sunak nannte die Zerstörung des Staudamms den „größten Angriff auf zivile Infrastruktur“ seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sollte Moskau hierfür verantwortlich sein, wäre dies laut dem britischen Premier ein Beleg für „neue Tiefpunkte russischer Aggression“.

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer „neuen Dimension“ im Krieg. Die Beschädigung sei etwas, „das zu der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt“, sagte Scholz in Berlin. Bundesaußenministern Annalena Baerbock (Grüne) warf Russland vor, einen „Staudamm in der Nähe eines Kernkraftwerks als Kriegswaffe“ zu missbrauchen.

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte den Angriff scharf. Die Zerstörung gefährde tausende Zivilisten und verursache schwere Umweltschäden, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb: „Die Zerstörung ziviler Infrastruktur gilt klar als Kriegsverbrechen - und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Verantwortung ziehen.“