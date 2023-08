Die ukrainische Post hat seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 schon so einige ungewöhnliche Briefmarkenserien herausgebracht, darunter auch ein Bild des britischen Streetart-Künstlers Banksy. Das neuste Motiv zeigt eine Käsereibe mit Löchern in Form eines F-16-Fliegers, durch welche die Türme des Kreml, das „Symbol des Reichs des Bösen“, in Moskau geraspelt werden. Die ukrainische Regierung will damit die Forderung der F-16-Kampfjets deutlich machen.

📬 Today, Ukrainian postal service UkrPoshta presented the design of new stamps with American F-16 aircraft.



The stamp was named "Vynyshchuvachi Zla" (Evil Exterminators). pic.twitter.com/iQaPjdmEIn — UkraineWorld (@ukraine_world) August 4, 2023

Der Andrang auf das neue Motiv in Kiews Hauptpostamt ist groß, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Hunderte Menschen wollen die Briefmarke zusammen mit Umschlägen in ähnlichem Design kaufen. Die Briefmarkenreihe mit dem Namen „Vernichter des Bösen“ soll der ukrainischen Postbehörde Ukrposchta zufolge verdeutlichen, dass die Ukraine die F-16-Kampfjets „dringend“ benötige. Für die Ukraine sei es eine „vordringliche Aufgabe“, die US-Kampfjets zu erhalten, um das „Kräfteverhältnis zugunsten der Ukraine zu verändern“.

Etwa 600.000 dieser vom ukrainischen Zeichner Maksym Palenko entworfenen Briefmarken werden zunächst herausgegeben. Ein Bogen mit vier Marken kostet 156 Hrywnja (umgerechnet etwa 3,83 Euro). Insbesondere für Sammlerinnen und Sammler sind die Motive interessant. Mit dem Erlös soll zum Kauf von Kampfdrohnen für das ukrainische Militär beigetragen werden.