In der durch die ukrainische Armee zurückeroberten Stadt Isjum ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Massengrab gefunden worden. „Wir wollen, dass die Welt weiß, was die russische Besatzung verursacht hat“, sagte Selenskyj am Donnerstag, ohne Details zur Anzahl der Leichen oder die Todesursache zu nennen. Die Ermittlungen hätten begonnen, am Freitag sollten erste Erkenntnisse vorliegen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft.

„Russland hinterlässt überall den Tod. Und muss dafür verantwortlich sein. Die Welt muss Russland wirklich für diesen Krieg verantwortlich machen. Dafür werden wir alles tun“, schrieb Selenskyj auf Telegram.

Selenskyj war nach dem Rückzug russischer Truppen am Mittwoch in den befreiten Teil der Ostukraine gereist und hatte Isjum besucht. Isjum war erst im Laufe der vergangenen Woche im Rahmen einer ukrainischen Gegenoffensive zurückerobert worden. Der wichtige Verkehrsknotenpunkt gilt als Tor zum Industrierevier Donbass und hatte vor dem Krieg über 40.000 Einwohner.