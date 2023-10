Viktorija N. aus Kiew ist 33 Jahre alt und leidet seit zehn Jahren an den Folgen einer Herzmuskelentzündung. Im März 2022 flüchtete die Ukrainerin mit ihrer Mutter aus Kiew, weil ihre Heimatstadt von russischen Truppen attackiert wurde. Ein halbes Jahr lebte sie in einem Lager, seit vergangenem Oktober im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg. Ihr Zustand verschlechterte sich in der Zeit immens. Anfang September wurde Viktorija N. stationär im Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) aufgenommen. Nun ist sie die 500. Patientin am DHZC, die ein Kunstherz implantiert bekommen hat und trägt damit zu einem Weltrekord bei.

„Zum fünfhundertsten Mal wurde am Deutschen Herzzentrum der Charité jetzt ein ‚Kunstherz‘ vom Typ ‚HeartMate 3‘ eingesetzt – und damit öfter als in jeder anderen Klinik weltweit“, heißt es in einer Mitteilung des DHZC. Die Charité gehörte 2014 zu den weltweit ersten Anwendern des Systems. „Wir freuen uns, als erstes Zentrum weltweit die Marke von 500 implantierten ‚Heartmate 3‘ erreicht zu haben“, sagt der Professor und Ärztliche Direktor des DHZC, Volkmar Falk. Die Implantation verlief ohne Komplikationen und die junge Frau erhole sich bisher sehr gut, heißt es weiter.

Berliner Charité: „HeartMate 3“ ist das modernste System weltweit

Bei dem „HeartMate 3“ handelt es sich laut DHZC um eine direkt am Herzen implantierte Kreislaufpumpe. Das System ist laut Charité weltweit das modernste seiner Art. Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche im Endstadium bietet es eine Therapieoption, wenn eine Transplantation nicht möglich ist oder ein Spenderherz nicht rechtzeitig zur Verfügung steht.

Die Pumpe wird dabei über ein etwa fünf Millimeter dickes Kabel, auch „Driveline“ genannt, mit einer Steuereinheit und Batterien außerhalb des Körpers verbunden, „die der Patient oder die Patientin in einer kleinen Tasche oder einem Rucksack mit sich trägt“, teilte DHZC mit.

Das irreversibel schwer geschädigte Herz von Viktorija N. hat den Angaben zufolge eine Pumpleistung von nur noch 17 Prozent. Auch ihre Lunge sei durch den Rückstau des Bluts stark in Mitleidenschaft gezogen. Für Viktorija N. käme laut DHZC deshalb derzeit nur eine kombinierte Herz-Lungen-Transplantation in Frage. Die Lunge soll durch die mechanische Kreislaufpumpe entlastet werden. Die Ärztinnen und Ärzte hoffen nun, dass sich ihre Lunge erholt. Dann würde Viktorija N. „nur “ noch ein Spenderherz benötigen.

„HeartMate 3“ ermöglicht Patienten ein weitgehend normales Leben

Das „HeartMate 3“ ist ein mechanisches Kreislaufunterstützungssystem oder auch „Ventricular Assit Devices“ (VAD) zur langfristigen Anwendung. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird es häufig auch als „Kunstherz“ bezeichnet, obwohl der Begriff medizinisch nicht korrekt ist, denn bei der Implantation wird das erkrankte Herz nicht ersetzt. „Das VAD besteht aus einer rotierenden Pumpe, die bei einer Operation direkt an der Herzkammer angeschlossen und über einen Schlauch mit der Hauptschlagader, der Aorta, verbunden wird“, so das DHZC.

Die VAD werden in vielen Fällen „zur Überbrückung der Wartezeit auf ein Spenderherz eingesetzt“, teilte das DHZC mit. „Sie können aber auch als dauerhafte Therapie angewendet werden, wenn eine Transplantation aus medizinischen Gründen nicht möglich ist oder von dem oder der Patient:in nicht gewünscht wird.“ Für die Patientinnen und Patienten mit einem VAD ist es weitgehend möglich, ein „normales und aktives Leben zu führen, ihrem Beruf nachzugehen und Sport treiben.“