Ukraine behauptet: Kommandeur der russischen Schwarzmeer-Flotte und 34 Offiziere getötet

Ukrainische Truppen haben offenbar den Kommandeur der russischen Schwarzmeer-Flotte getötet. Wie aus einem Bericht des ukrainischen Nachrichtenportals Ukrinform hervorgeht, starben er sowie 34 russische Offiziere bei einem Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol am Freitag. Der Bericht bezieht sich auf Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte, welche die Tötung per Telegram meldeten. Aus Russland gibt es bislang keine Bestätigung.

Die Ukraine hatte das Hauptquartier in Sewastopol am Freitag angegriffen. Laut den Behörden der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel brach durch den Raketenangriff ein Feuer aus. Russischen Angaben zufolge galt ein Soldat als vermisst. Das Militär in Kiew erklärte am Samstag, dass der ukrainische Raketenbeschuss das Hauptquartier während eines Treffens der russischen Marineführung getroffen habe. Dutzende „Besatzer“ seien getötet und verletzt worden.

Die russische Schwarzmeerflotte ist im Hafen von Sewastopol stationiert. Dort befindet sich eines der russischen Kommandozentren für Moskaus Krieg gegen die Ukraine. Von dort werden die russischen Besatzungstruppen im Süden der Ukraine versorgt und Raketenangriffe ausgeführt.