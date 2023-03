Region Kiew: Offenbar drei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Schule

Nach ukrainischen Angaben starben in der Nacht drei Menschen bei einem Drohnenangriff. Auch ein Feuer sei dabei ausgelöst worden.

Anwohner beobachten ein brennendes Gebäude in Kiew, das im Dezember bei einem Drohnenangriff getroffen wurde.

Anwohner beobachten ein brennendes Gebäude in Kiew, das im Dezember bei einem Drohnenangriff getroffen wurde. Efrem Lukatsky/AP

Bei einem russischen Drohnenangriff in der Region Kiew sind in der Nacht zum Mittwoch nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Noch vier weitere Menschen unter den Trümmern vermutet. Wie die regionale Militärverwaltung am Morgen im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurde „eine zivile Anlage infolge des nächtlichen Drohnenangriffs im Gebiet Kiew beschädigt“ und dadurch ein Feuer ausgelöst.

Laut Staatlichem Notfalldienst (DSNS) trafen die Drohnen ein Gymnasium in Rschyschtschiw, einer Stadt rund 80 Kilometer südlich von Kiew. Auf von der Behörde veröffentlichten Bildern waren stark beschädigte Gebäude zu sehen. Der Angriff habe zwei Stockwerke von zwei Wohnheimen der Oberschüler und ein Gebäude, in dem sie lernten, „teilweise zerstört“, hieß es. Das Feuer, das auf dem über 300 Quadratmeter großen Gelände ausgebrochen war, wurde laut DSNS kurz vor 7 Uhr gelöscht.

Angriff am Mittwoch: 21 Drohnen iranischer Produktion abgefeuert

Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte handelte es sich bei den Drohnen um iranischen Kampfdrohne der Bauart Schahed 136/131. Insgesamt seien 21 Drohnen aus der russischen Region Brjansk nördlich der Ukraine gestartet worden, teilte die Luftwaffe am Mittwochmorgen auf Telegram mit. Sechzehn dieser Flugzeuge seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden.

Erst am Samstag hatte die ukrainische Armee mitgeteilt, die russische Armee habe die Ukraine am Freitagabend mit Drohnen aus iranischer Produktion angegriffen. Elf von 16 Drohnen seien „zerstört“ worden.