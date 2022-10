Ukrainische Filmleute geben Einblick in Gefühlslage Was die Schlagzeilen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nur bedingt vermitteln, sind die Sorgen und Ängste der Menschen. ZDFneo gibt ukraini... Christian Thiele dpa

Berlin (dpa) – -Wie fühlen sich die Ukrainer abseits großer Schlagzeilen etwa nach neuen Raketenangriffen? Wenn die Sorge groß ist, dass nur die Mailbox des Handys antwortet statt des großen Bruders, der noch in der Heimat ist? Frage wie diesen geht die mehrsprachige Dramaserie „Himmel & Erde“ auf ZDFneo nach, die am Dienstag (25.10., ab 20.15 Uhr) ausgestrahlt wird. In der ZDF-Mediathek soll sie bis mindestens Oktober 2023 verfügbar bleiben.