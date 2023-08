Die ukrainische Futsal-Nationalspielerin Eleonora Maltseva ist an der Front getötet worden. Dies teilte das Medium The New Voice of Ukraine mit. Die 34-Jährige starb den Angaben zufolge am 1. August. Der ukrainische Frauensportverband teilte einen Nachruf auf Maltseva auf Facebook. Sie hatte sich bereits nach dem russischen Angriff auf die Ostukraine im Jahr 2014 freiwillig für die Armee gemeldet.

Maltseva spielte für die ukrainische Futsal-Nationalmannschaft und den Klub FC Bilichinka in der Stadt Kotsiubynske.

Die 34-Jährige hinterlässt einen 14-jährigen Sohn. Auf Facebook wurde für Spenden für den Jungen aufgerufen, bis Mittwochmorgen wurden bereits über 300.000 ukrainische Hrywnja gesammelt – umgerechnet ca. 7500 Euro.