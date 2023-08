USA verhängen neue Sanktionen gegen Russen wegen verschleppter Kinder

Wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder durch die russische Führung hat die US-Regierung Sanktionen gegen verschiedene Mitglieder des Staatsapparates erlassen. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen hochrangige Beamte aus Russland sowie Betreiber von Umerziehungsprogrammen für Kinder, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington mit.

Ihnen wird vorgeworfen, an der Verschleppung ukrainischer Kinder aus von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Mit den Sanktionen werden unter anderem Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren, Geschäfte mit den USA werden ihnen untersagt. Zum Teil wurden auch Visabeschränkungen erlassen.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wirft Kiew Moskau vor, ukrainische Kinder zu verschleppen. Moskau bestreitet dies und spricht von Evakuierungen. Im März hatte der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag Haftbefehl gegen Kremlchef Wladimir Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte, Maria Lwowa-Belowa, erlassen. Die Ermittler machen beide für Kriegsverbrechen verantwortlich – darunter die Verschleppung von Kindern aus besetzten ukrainischen Gebieten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

US-Präsident Joe Biden erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, die Vereinigten Staaten arbeiteten mit anderen Ländern zusammen, um russische Kräfte für Kriegsverbrechen und andere Gräueltaten zur Verantwortung zu ziehen. „Dazu gehört auch die gewaltsame Verschleppung Tausender ukrainischer Kinder nach Russland“, beklagte er. „Diese Kinder wurden ihren Eltern entrissen und von ihren Familien getrennt. Das ist skrupellos.“

Deutschland: Verschleppung ukrainischer Kinder ist „Kriegsverbrechen“

Deutschland verurteilte ebenfalls die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor dem UN-Sicherheitsrat scharf. „Für uns besteht kein Zweifel: Diese Verbrechen an ukrainischen Kindern sind Kriegsverbrechen und müssen als solche behandelt werden“, sagte der stellvertretende Deutsche Botschafter Thomas Zahneisen am Donnerstag vor dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Auch müsse Russland den Vereinten Nationen Zugang zu entführten Kindern gewähren, um ihre Rückkehr in ihre Familien zu erleichtern.

Am 24. Februar 2022 hatte Russland seine Invasion in die Ukraine begonnen – also vor genau 18 Monaten. Ebenfalls am Donnerstag beging die Ukraine ihren Nationalfeiertag zur Erinnerung an die Unabhängigkeit seit dem 24. August 1991.