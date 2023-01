Ukrainische Truppen sollen für Leopard-2-Panzer ausgebildet werden

Obwohl Deutschland die Genehmigung zur Lieferung noch nicht erteilt hat, werde Kiew offenbar bereits mit der Ausbildung am Kampfpanzer beginnen – in Polen.

Ukrainische Soldatinnen und Soldaten sollen Medienberichten zufolge bereits mit ihrer Ausbildung an Leopard-2-Panzern in Polen beginnen. Darauf hat sich Verteidigungsminister Oleksij Resnikow offenbar mit mehreren Staaten geeinigt. Noch ist jedoch keine Entscheidung gefallen, ob Deutschland der Ukraine die Panzer zur Verfügung stellen wird – oder der Weitergabe durch andere Länder zustimmt.

Nach der Ukraine-Konferenz im deutschen Ramstein will Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew weiter für eine rasche Lieferung von deutschen Leopard-2-Panzern an sein Land kämpfen. Er habe bei den Gesprächen viel Verständnis für die Erfordernisse der von Russland angegriffenen Ukraine gehört, sagte Selenskyj. „Ja, wir werden noch kämpfen müssen um die Lieferung moderner Panzer, aber mit jedem Tag machen wir es noch offenkundiger, dass es keine Alternative gibt zu der Entscheidung für Panzer.“

Für Ukraine: Selenskyj fordert Raketen mit größerer Reichweite

Bei der Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt fiel am Freitag noch keine Entscheidung für die Lieferung von Kampfpanzern, weil Deutschland weiter zögert. Trotzdem zeigte sich Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft optimistisch, dass er die Panzer erhalten wird.

Selenskyj sagte, notwendig seien auch Raketen mit größeren Reichweiten, um ukrainische Gebiete zu befreien. Nicht alles, worüber in Ramstein gesprochen wurde, sei für die Öffentlichkeit bestimmt, meinte Selenskyj. Unterm Strich aber stehe eine Stärkung des ukrainischen Widerstandes gegen die russische Aggression.

Politiker enttäuscht nach ausgebliebener Kampfpanzer-Entscheidung

Angesichts der weiter aufgeschobenen Entscheidung über die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine haben sich Politiker aus Ampel-Koalition und Opposition enttäuscht gezeigt. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FPD), sagte am Freitagabend im ZDF-„heute journal“: „Zumindest wäre ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben.“

„Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt“, monierte Strack-Zimmermann. Die Union befürchtet nun einen schweren außenpolitischen Schaden. „Deutschland hat der Ukraine und sich selbst für die künftige Position einen Bärendienst erwiesen“, sagte der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter.