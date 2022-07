Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschlands Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ein zweites Mal eingeladen, in die Ukraine zu reisen. Gegenüber der Zeit sagte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk:„Wir warten noch auf seinen Besuch in Kiew. Im letzten Telefonat hat Präsident Selenskyj ihn zum zweiten Mal persönlich eingeladen.“

Melnyk kündigte zudem an, Deutschland in wenigen Wochen zu verlassen. Bezüglich seiner Abberufung in die Ukraine sagte Melnyk, es handele sich einerseits um „eine Routinesache“, andererseits hänge dies auch mit seiner „Art der Diplomatie“ zusammen.

Melnyk spricht über „Leberwurst“-Eklat und die Causa Bandera

Dass er Kanzler Olaf Scholz (SPD) einmal als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnete, sei „wohl nicht angemessen“ gewesen, erklärte Melynk mit Blick auf seine teils scharfen Äußerungen in seiner Zeit als Botschafter.

Melnyk hatte außerdem Verständnis für den ukrainischen Nationalisten und NS-Kollaboratur Stepan Bandera geäußert. Diese Bemerkungen bedauert Melnyk gegenüber der Zeit. Das sei ein „Fehltritt“ gewesen, er habe niemanden verletzen wollen.