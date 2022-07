Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk soll Deutschland verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf die ukrainische Regierung.

Die Zeitung zitiert einen Regierungsbeamten: „Dieser Vorschlag wurde vom Ministerium gegenüber dem ukrainischen Präsidenten gemacht. Andrij Melnyk wird in Kiew sehr geschätzt für seine Arbeit.“ Noch vor Herbst könnte der Wechsel in Berlin erfolgen, hieß es. Melnyk wurde zuletzt massiv dafür kritisiert, dass er den ukrainischen Nationalistenführer Bandera verteidigt hatte.

Melnyk: „Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen“

Nationalistische Partisanen aus dem Westen der Ukraine waren 1943 für ethnisch motivierte Vertreibungen verantwortlich, bei denen Zehntausende polnische Zivilisten ermordet wurden. Einer ihrer Anführer war damals Stepan Bandera.

Melnyk hatte bestritten, dass es Beweise für den Massenmord an Juden durch die Truppen des ukrainischen Nationalistenführers Stepan Bandera gebe. „Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen“, sagte Melnyk in einem Interview mit dem Journalisten und Youtuber Tilo Jung. Das würde er auch immer wieder bestätigen, so Melnyk.

Melnyk könnte ins ukrainische Außenministerium wechseln, schreibt die Bild. Der 46-Jährige ist seit acht Jahren Botschafter in Berlin. Die ukrainische Botschaft wollte auf Anfrage der Berliner Zeitung den Bericht noch nicht kommentieren.