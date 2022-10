Der scheidende ukrainische Botschafter, Andrij Melnyk, hat in seinem vielleicht letzten Interview in Berlin vor den Gefahren eines Atomkriegs mit Russland gewarnt. Die jüngsten Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung hätten gezeigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin „zu allem fähig“ sei – auch zum Einsatz von Atomwaffen. „Diese Gefahr ist leider real“, sagte Melnyk RTL/ntv am Montag. Es liege nun am Westen, Putin von diesem Schritt abzuhalten. Sicherheitsexperten aus den USA hatten die Gefahr eines russischen Atomangriffs zuletzt als gering eingeschätzt.

„Die Deutschen wollen nicht wahrhaben, in welcher Welt sie leben“, mahnte der 47-Jährige dennoch. Auch die jüngst entdeckten Anschläge auf deutsch-russische Gaspipelines in der Ostsee hätten gezeigt, dass Deutschland sich dem Krieg mit Russland nicht einfach entziehen könne.

Melnyk: Harte Worte waren „sehr oft notwendig“

Am Montag hatte der Kreml mehrere ukrainische Gebiete – darunter auch die Landeshauptstadt Kiew – unter massiven Raketenbeschuss genommen. Für Melnyk sei dies der „zweitschlimmste Tag seit Kriegsbeginn“ gewesen. „Das sollte auch für viele Deutsche ein Warnsignal sein“, fügte der scheidende Botschafter hinzu. Nach Angaben aus Moskau handelte es sich bei den Angriffen um einen Vergeltungsschlag für die Explosion auf der Krim-Brücke, für die Putin die Ukraine verantwortlich mache.

Bezüglich einer möglichen diplomatischen Lösung des Krieges betonte Melnyk, dieser könne nur beendet werden, wenn alle völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebiete – einschließlich der bereits 2014 besetzten Krim – an die Ukraine zurückgegeben würden.

Am Freitag soll Melnyk nach Kiew zurückkehren, um eine Stelle im ukrainischen Außenministerium zu übernehmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Botschafter bereits im Juli aus Berlin abberufen – wohl auch wegen dessen oftmals umstrittenen Aussagen gegenüber deutschen Politikern. So hatte er unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet. Im Interview sagte der Diplomat diesbezüglich, es sei angesichts der desaströsen Lage in seinem Heimatland „sehr oft notwendig“ gewesen, „mal auch mit härteren Worten“ darauf aufmerksam zu machen.