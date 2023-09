Der Drohnenangriff auf den Flughafen von Pskow in Russland, bei dem vier Militärflugzeuge getroffen wurden, ist nach ukrainischen Angaben von russischem Staatsgebiet aus ausgeführt worden. „Die Drohnen, mit denen der Luftwaffenstützpunkt ‚Kresty‘ in Pskow attackiert wurde, wurden von Russland aus gestartet“, erklärte der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow. Bei dem Angriff in der Nacht zu Mittwoch seien zwei militärische Transportflugzeuge des Typs IL-76 zerstört und zwei weitere „ernsthaft beschädigt“ worden.

„Der Krieg muss auf andere Gebiete ausgedehnt werden – was für uns eindeutig Russland ist – und auf andere Gebiete, in denen sie Einfluss haben“, sagte Budanow am Donnerstag in einem Interview, das auf der War-Zone-Webseite veröffentlicht wurde. „Wir arbeiten vom Territorium Russlands aus“.



Ohne zu sagen, ob der Angriff von ukrainischen oder russischen Agenten ausgeführt wurde, erklärte Budanow, dass die Drohnen auf die Oberseite des Flugzeugs – die Position der Treibstofftanks und einen kritischen Abschnitt des Flügelholms – zielten. The War Zone veröffentlichte auch Satellitenbilder von ausgebrannten Flugzeugen.

Der Kreml hatte nach dem Angriff angekündigt, Militärexperten würden versuchen, mehr über die Drohnenrouten herausfinden, um solche Situationen in der Zukunft zu vermeiden. Die Region Pskow war bereits Ende Mai von Drohnenangriffen betroffen.



Der Luftwaffenstützpunkt Kresty liegt etwa 800 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Grenze, in der Nähe des NATO-Mitgliedsstaates Estland. Lokalen Berichten und offiziellen russischen Angaben zufolge wurden bei dem Angriff zwischen 15 und 20 Drohnen eingesetzt.



Budanows Äußerungen widersprachen offenbar einer Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die am selben Tag auf Telegram veröffentlicht wurde und bekannt gab, dass die jüngsten ukrainischen Langstreckenangriffe mit selbstgebauten Waffen durchgeführt wurden, die von ukrainischem Territorium aus abgefeuert wurden.