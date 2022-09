Ulrich Wickert ist zurück an seinem alten Arbeitsplatz in den „Tagesthemen“ - wenn auch nur für einem einmaligen Besuch. Am Dienstagabend verlas der frühere „Tagesthemen“-Moderator in der ARD-Nachrichtensendung die Info, dass Moderatorin Caren Miosga (53) nun länger als er selbst am Stück die Sendung präsentiert und damit dienstälteste Moderatorin ist.

Der 79-Jährige Wickert hatte nach Angaben des NDR 15 Jahre und zwei Monate durch die Sendung geführt. In dieser Woche hat Miosga diesen Rekord gebrochen: Sie ist nun die am längsten amtierende „Tagesthemen“-Moderatorin.

Im Ohr dürfte er vielen sicher noch mit seinem Abschiedsgruß zu jeder Sendung sein - er wünschte stets eine „geruhsame Nacht“. 2006 hörte Wickert bei dem ARD-Flaggschiff „Tagesthemen“ auf.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr sagten über Miosga: „Ihr Stil ist unverwechselbar: kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme. Caren Miosga ist längst zur „Mrs. Tagesthemen“ geworden.“ 2007 löste sie ihre Vorgängerin Anne Will ab. Die Sendung moderiert sie im Wechsel mit Ingo Zamperoni. Ihre Kollegin Aline Abboud vertritt die beiden Hauptmoderatoren. Miosgas Vertrag wurde gerade erst um drei Jahre bis 2025 verlängert.