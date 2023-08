Trotz des Auslaufens eines von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) an die Verantwortlichen des Staatsstreichs im Niger gestellten Ultimatums soll es offenbar zunächst keine Truppenentsendung in den Krisenstaat geben. Eine unmittelbare Militärintervention werde in diesem Stadium nicht ins Auge gefasst, verlautete am Montag aus Ecowas-Kreisen. Unabhängig davon schlossen die Militärvertreter, die die Macht übernommen hatten, „bis auf Weiteres“ wegen der „Gefahr einer Intervention“ den Luftraum.

Die Staats- und Regierungschefs des Ecowas-Bündnisses wollten sich am Donnerstag zu einem „erneuten Sondergipfel“ treffen, um über die politische Situation im Niger zu beraten, hieß es in einer ersten Erklärung nach Ablauf des Ultimatums am Montag. Das Treffen findet in Nigerias Hauptstadt Abuja statt. Nigerias Präsident Bola Tinubu hat derzeit den Ecowas-Vorsitz inne. Experten halten derweil eine Intervention zunehmend für unwahrscheinlich, die Lage aber weiter für sehr gefährlich, da alle Parteien unter Druck stehen.

Am Sonntag war ein vor einer Woche gestelltes Ultimatum der Ecowas an die Militärs, die den Präsidenten gestürzt hatten, ausgelaufen, die Macht an die legitimen Institutionen zurückzugeben. Die Ecowas hatte gedroht, andernfalls sei ein „Einsatz von Gewalt“ nicht auszuschließen. Der Senegal, die Elfenbeinküste und Benin kündigten an, sich an einer Intervention zu beteiligen.

In dem bitterarmen Land mit rund 26 Millionen Einwohnern hatte Ende Juli das Militär den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum entmachtet und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Unter Bazoum war der Niger einer der letzten strategischen Partner des Westens im Kampf gegen den Vormarsch islamistischer Terroristen in der Sahelzone gewesen. Das Land von der dreieinhalbfachen Fläche Deutschlands liegt außerdem an einer zentralen Migrationsroute durch die Saharawüste nach Libyen. Die Bundeswehr unterhält einen Lufttransportstützpunkt in der Hauptstadt Niamey, auf dem sich rund 100 deutsche Soldaten aufhalten.

Mohamed Toumba, einer der Soldaten, die den nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt haben, spricht zu Anhängern der nigrischen Junta. Sam Mednick/AP/dpa

Konflikt im Niger: Starke Spannungen nach Putsch ausgelöst

Die Verantwortlichen des Staatsstreichs verwiesen am Sonntagabend auf angebliche „Vorbereitungen“ in Nachbarländern für ein militärisches Eingreifen in dem Land. Die Schließung des Luftraums gelte für alle Flugzeuge, erklärte der seit dem Putsch regierende sogenannte Nationale Rat für den Schutz des Vaterlandes (CNSP). Jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen, werde eine „energische und sofortige Gegenreaktion“ nach sich ziehen.

Angesichts der Drohungen hatten die Militärmachthaber in Niger kurzerhand den Luftraum des Landes geschlossen. Die Militärs unter dem neuen selbsternannten Machthaber Abdourahamane Tiani hatten als Reaktion auf das Ecowas-Ultimatum für den Fall „jeglicher Aggression“ einen „sofortigen Gegenschlag“ angedroht. Die Militärjuntas in Nigers Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso machten deutlich, dass sie eine Militärintervention im Niger als „Kriegserklärung“ auch gegen sich selbst betrachten würden.

Die erneute Sperrung des Luftraums behindert den Abzug der Bundeswehr aus dem benachbarten Mali. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur konnte am Montag ein für Personalwechsel geplanter Flug eines Militärtransporters der Bundeswehr aus Wunstorf (Niedersachsen) nicht zu seinem Ziel abfliegen.

Nach Putsch im Niger: Militärregierungen an der Seite der neuen Machthaber

Die Militärregierungen der nach Putschen suspendierten Ecowas-Mitglieder Mali, Burkina Faso und Guinea stehen dagegen auf der Seite der neuen Machthaber im Niger. Am Montag erklärte die malische Armee, zusammen mit Burkina Faso eine Delegation in die nigrische Hauptstadt Niamey entsenden zu wollen, „um die Solidarität beider Länder mit dem Brudervolk des Niger zu demonstrieren“.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte am Montag, dass die Putschisten „mit scharfen persönlichen Konsequenzen rechnen müssen, sollte dem demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum und seiner Familie etwas zustoßen“. Weiter heißt es: „Wir würden das genauso wie unsere afrikanischen Partner als Eskalation wahrnehmen.“ Auf Nachfrage nannte er Sanktionen und auch nationale oder internationale Strafverfolgung als mögliche Schritte. Weiterhin hoffe die Bundesregierung, dass die Putschisten auf Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union sowie der Ecowas eingehen.

Zur Luftraumsperrung erklärte das Bundesverteidigungsministerium, für das im Niger stationierte Bundeswehrkontingent ergebe sich dadurch „keine grundsätzlich neue Lage“. Zwar sei das Aussetzen der Fluggenehmigungen ein „Rückschlag“, es bestehe aber keine akute Bedrohung für die rund hundert Soldatinnen und Soldaten, die nach wie vor im Niger stationiert sind.

Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht des Niger, Malis und Burkina Fasos, kündigte an, die Entwicklungs- und Budgethilfe für Burkina Faso „bis auf Weiteres“ auszusetzen. Das französische Außenministerium hatte zuvor erklärt, die Ecowas-Bemühungen zur Wiedereinsetzung des entmachteten Präsidenten Bazoum „fest und entschlossen“ zu unterstützen. Wenige Tage nach dem Putsch hatte Frankreich bereits die Entwicklungs- und Budgethilfe für den Niger ausgesetzt.

Experten rechnen mit weiteren Gesprächsversuchen. Einen Militärschlag hält Sahelexperte Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung für unwahrscheinlich. „Ich glaube nicht, dass es zum Krieg kommen wird. Ecowas haben zu wenig Fähigkeiten und auch keine Einsatztruppe“, sagte Laessing der dpa. Das Überraschungsmoment sei nun vorbei. „So eine Operation zu machen wäre sehr riskant, und die Chance, dass es schiefgeht, sehr hoch – und die Frage ist, was danach kommt. Dann hätte man einen Bazoum, der von ausländischen Truppen gestützt wird. Dann gibt einen neuen Coup, weil er jetzt so geschwächt ist.“ Für wahrscheinlicher halte er, dass man sich mit den Putschisten auf baldige Neuwahlen einigen werde.